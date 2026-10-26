전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.26 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 야구

속보

더보기

[PO] 변동 없는 KIA, 1차전 라인업 발표...한준수 DH·김태군 포수로 장타력 극대화

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KIA는 26일 삼성과 PO 1차전에 전날과 같은 선발 라인업을 내세웠다
  • 이범호 감독은 한준수를 지명타자로 배치해 최근 타격감을 활용했다
  • 김태군은 삼성 선발 페덱에 강한 기록을 앞세워 포수로 출전했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 우천 취소로 하루 연기된 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전에서도 전날과 동일한 선발 라인업을 꺼내 들었다. KIA 이범호 감독은 최근 타격감이 좋은 한준수를 지명타자로 배치하고, 삼성 선발 크리스 페덱에게 강했던 김태군을 포수로 기용하며 공격력을 극대화하는 구상을 유지했다.

이 감독은 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 PO 1차전을 앞두고 박정우(중견수)-박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-김태군(포수)-하주석(유격수) 순으로 타선을 구성했다. 선발 투수는 제임스 네일이다.

[서울=뉴스핌] KIA 포수 김태군. [사진=KIA 타이거즈]

당초 25일 열릴 예정이었던 PO 1차전은 비로 인해 취소됐다. 당시 이 감독은 해당 라인업이 가장 유리한 구성이라고 설명했고, 하루 더 준비할 시간이 주어졌음에도 단 한 자리도 바꾸지 않았다.

KIA 라인업의 핵심은 한준수다. 한준수는 올 시즌 정규리그에서 포수로 310타석을 소화한 반면 지명타자로는 61타석에 들어서는 데 그쳤다. 그러나 이 감독은 수비 부담을 덜어주고 타격에 집중할 수 있도록 한준수를 지명, 7번타자로 배치했다.

최근 좋은 타격감이 선발 기용의 배경이다. 한준수는 LG 트윈스와의 준플레이오프(준PO·5전 3선승제) 2·3차전에서 장타 2개를 포함해 네 차례 출루하며 활약했다.

특히 지난 20일 준PO 3차전에서는 솔로 홈런을 터뜨리며 팀의 13-1 대승에 힘을 보탰다. 이 감독은 한준수가 보여준 장타력과 출루 능력을 PO에서도 활용하겠다는 구상이다.

포수 자리에는 베테랑 김태군을 배치했다. 김태군은 올 시즌 페덱을 상대로 3타수 2안타(1홈런), 타율 0.667을 기록하며 강한 모습을 보였다.

특히 지난 7월 30일 대구에서 열린 경기에서는 페덱을 상대로 홈런과 2루타를 터뜨렸고, 이날 6타점을 올렸다. 페덱이 정규시즌 KIA전 2경기에서 2패 평균자책점 5.25로 고전했다. 네일과 김태군이 주로 배터리를 이루기도 했다. 

[서울=뉴스핌] KIA 한준수(오른쪽)가 지난 20일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 LG 트윈스와의 준플레이오프 3차전에서 홈런을 날렸다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.25 football1229@newspim.com

이 감독은 한준수를 지명타자로 활용하면서 김태군의 타격까지 동시에 활용하는 선택을 했다. 준PO 3차전에서 지명타자로 나섰던 김선빈을 2루수로 이동시키고, 당시 수비력에 강점이 있는 김규성을 제외하면서 공격력을 강화한 것이다.

또한 리그 정상급 외야 수비력을 갖춘 김호령은 선발 명단에서 제외됐다. 김호령은 올 시즌 페덱을 상대로 6타수 무안타 3탈삼진에 그쳤다.

김호령 대신 박정우가 중견수, 1번타자를 맡았다. 박재현과 좌타 테이블세터를 구성하면서 준PO 3차전에서 보여준 타선의 흐름을 이어가겠다는 의도다.

중심 타선의 장타력도 기대를 모은다. 준PO 최우수선수(MVP)에 선정된 김도영은 LG와의 3경기에서 타율 0.333, 3홈런 8타점을 기록했다. 특히 3차전에서는 비거리 145m의 만루 홈런을 터뜨리며 상대 마운드를 무너뜨렸다.

나성범도 준PO 3차전에서 홈런 2개를 기록하며 장타력을 과시했다. 여기에 카스트로와 한준수까지 장타를 생산할 수 있는 타자들이 포진하면서 타선의 무게감을 더했다.

[서울=뉴스핌] KIA 김도영(왼쪽 첫 번째)이 20일 서울 잠실야구장에서 열린 LG와의 준PO 3차전에서 만루 홈런을 터트린 후 동료들과 환호하고 있다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.10.21 football1229@newspim.com

KIA가 기대하는 공격 흐름도 분명하다. 박정우와 박재현이 출루 기회를 만들고, 김도영과 카스트로, 나성범이 장타로 해결하는 방식이다. 여기에 한준수와 김태군까지 하위 타순에서 공격을 이어가며 상대 마운드를 압박하겠다는 계산이다.

KIA는 준PO에서 LG를 상대로 3연승을 거두며 PO에 진출했다. 특히 3차전에서는 홈런을 앞세워 13점을 뽑아내며 공격력을 과시했다.

비로 인해 하루 더 준비할 시간이 주어졌지만 이 감독의 선택은 달라지지 않았다. 수비보다 타격에 무게를 실은 공격적인 라인업이 PO 1차전에서도 효과를 발휘할지 주목된다.

football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
사진
SK하이닉스, 추가 주주환원 28일 발표 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 오는 28일 3분기 실적 발표와 함께 추가 주주환원 정책을 공개한다. 분기 영업이익이 77조원에 육박할 것으로 예상되는 가운데 주가가 고점 대비 절반 이상 하락하면서 대규모 이익을 주주에게 얼마나 돌려줄지 관심이 쏠리고 있다. 특히 일본 반도체 기업 키옥시아 투자 차익을 활용한 특별배당 가능성이 주목받고 있다. SK하이닉스는 26일 추가 주주환원 방안을 이사회 결의를 거쳐 오는 28일 3분기 실적 발표에서 공개할 예정이라고 공시했다. 이번 발표에서는 키옥시아 지분 매각으로 확보한 투자 차익의 활용 여부가 주요 관심사다. 앞서 SK하이닉스가 약 20조원으로 추산되는 키옥시아 투자 차익 가운데 16조원 가량을 특별배당으로 지급하는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 이에 대해 SK하이닉스는 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 설명했다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 주주환원 확대에 대한 기대감은 역대 최대 실적 전망과 맞물려 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출액과 영업이익 전망치는 각각 98조2257억원, 76조9640억원이다. 영업이익은 지난해 같은 기간보다 약 576% 증가한 수준이다. 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대와 범용 메모리 가격 상승이 실적 개선을 이끈 것으로 분석된다. 반면 주가는 최근 가파른 조정을 받았다. 지난 23일 SK하이닉스 주가는 127만7000원에 거래를 마쳐 종가 기준 고점 대비 약 56% 하락했다. AI 투자 수익성에 대한 우려와 외국인 매도세 등이 주가에 부담으로 작용했다. SK하이닉스는 지난 21일 약 40조원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 한 달가량 앞당겨 마쳤다. 취득한 주식은 전량 소각할 예정이다. 회사는 앞서 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 환원하겠다는 방침도 제시했다. 주가 하락으로 주주들의 손실이 커지는 상황에서 임직원들에게는 역대급 성과급이 지급될 것으로 예상되면서 주주환원 확대에 대한 요구도 높아질 전망이다. SK하이닉스는 연간 영업이익의 10%를 성과급 재원으로 활용하는 제도를 운영하고 있다. 올해 사상 최대 실적이 예상되는 만큼 내년 직원 1인당 수억원대 성과급이 지급될 가능성이 거론된다. 반면 주가는 고점 대비 절반 이상 하락하면서 실적 개선의 성과를 주주들이 체감하기 어려운 상황이다. 이번 주주환원 정책이 임직원 보상과 주주 이익 사이의 간극을 좁힐 수 있을지도 관심사다. 대규모 설비투자와 주주환원을 병행하기 위한 재원 운용도 과제다. SK하이닉스는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기업공개(IPO) 검토를 중단했다. 외부 자본 유치 대신 자체 자금을 활용한 투자 부담이 커질 수 있는 만큼 이번 발표에서 향후 투자와 주주환원의 균형을 어떻게 맞출지도 관심이 모인다. syu@newspim.com 2026-10-26 10:38

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동