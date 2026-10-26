[종합] 칼 뽑은 부산시의회 국힘 "부산교통공사 사장도 임명 철회하라"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김명수 "제기된 의혹 인정 못해…시정 부담 우려 사퇴"

김태호 인사청문회 결과 무시한 전재수 부산시장 규탄

부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 캠프 출신으로 보은 인사라는 지적을 받던 김명수 부산시설공단 이사장 후보자가 자진사퇴했지만 부산시와 부산시의회 간 인사 갈등은 당분간 계속될 것으로 보인다.

시의회 다수당인 국민의힘은 김태호 부산교통공사 사장의 임명 철회까지 요구하고 나선 것이다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 국민의힘 소속 의원들이 26일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 시의회의 공식 검증 결과를 외면한 전재수 부산시장의 인사 강행을 규탄하는 기자회견을 하고 있다. 2026.10.26

국민의힘 부산시의원들은 26일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "시의회의 공식 검증 결과를 외면한 인사 강행을 규탄한다"고 밝혔다.

박종철 국민의힘 원내대표는 "시의회가 부적격 의견을 낸 김태호 부산교통공사 사장을 임명한 데 이어 김명수 부산시설공단 후보자 임명까지 추진했다"며 "시의회가 부적격 판단을 내린 인사를 임명한 근거를 시민에게 공개하라"고 요구했다.

앞서 시의회 인사청문특별위원회는 지난 8일 김태호 사장과 김명수 후보자에 대해 각각 부적격 의견을 담은 경과보고서를 채택했다.

김태호 사장에 대해서는 공직윤리와 책임성에 대한 우려를, 김명수 후보자에 대해서는 전문성과 조직관리 역량 부족을 사유로 제시했다.

시의회의 강경한 입장은 김명수 후보자의 자진사퇴로 이어졌다. 김명수 후보자는 "제기된 의혹을 받아들이기 어렵지만 소모적 논란이 시정 운영에 부담을 줄 수 있다고 판단해 사퇴를 결정했다"고 설명했다.

부산시는 김명수 후보자의 사퇴 의사를 수용하고 지명을 철회하기로 했다. 전재수 시장은 "시의회 인사청문회에서 제기된 의견과 시설공단 현장의 목소리를 무겁게 받아들였다"며 수용 배경을 설명했다.

하지만 부산시의회에는 한발도 물러서지 않고 있다.

국민의힘 소속 한 시의원은 뉴스핌과의 전화통화에서 "김명수 부산시설공단 이사장 후보자 지명 철회 만으로는 안된다"면서 "김태호 부산교통공사 사장의 임명 철회도 같이 이루어져야 한다"고 당내 강경한 분위기를 전했다.

이미 임명된 김태호 사장에 대해서도 임명 철회를 요구하며 부산시가 이를 받아들이지 않으면 협치 중단과 의회 차원의 검증에 나서겠다고 예고했다.

국민의힘 의원들은 김 사장의 업무 수행과 부산교통공사 운영 전반을 점검할 계획이다. 행정사무감사와 예산심사 등 의회 권한을 활용해 부산시와 공사를 견제하겠다는 방침이다.

이에 따라 부산시와 시의회의 갈등은 김명수 후보자 사퇴 이후에도 부산교통공사 사장 임명 철회 둘러싼 갈등은 수그러들지 않은 것으로 예상된다.

ndh4000@newspim.com