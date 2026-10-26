클로즈 유어 아이즈, 팬 콘서트 서울 3회차 전석 매진…티켓 파워 입증

AI 핵심 요약beta
- 클로즈 유어 아이즈가 26일 서울 팬 콘서트 3회차를 모두 매진했다
- 독특한 연애 프로그램 콘셉트와 개성 넘친 포스터로 기대를 모았다
- 공연은 11월 20일부터 22일까지 서울에서, 28일 도쿄에서 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈가 서울 팬 콘서트 전 회차 매진을 기록하며 뜨거운 인기를 입증했다.
소속사 언코어에 따르면 클로즈 유어 아이즈의 팬 콘서트 '모태 아이돌이지만 클로저와 연애는 하고 싶어' 서울 공연 3회차가 모두 매진됐다.
이번 팬 콘서트는 연애 프로그램을 연상시키는 재치 있는 공연명과 독특한 콘셉트로 공개 당시부터 뜨거운 반응을 얻었다. 팬들과 특별한 러브 스토리를 만들어 간다는 설정을 바탕으로 기존 공연과는 차별화된 재미를 예고해 눈길을 끌었다.
공연에 앞서 공개된 개인 포스터 역시 화제를 모았다. 연애 프로그램 출연자의 자기소개 프로필을 연상시키는 포스터에는 멤버들이 베스트셀러 작가, 대동물 수의사, 바리스타, 승무원, 래퍼, 만둣가게 아르바이트생, 체대생 등 각기 다른 직업과 캐릭터로 변신한 모습이 담겼다. 여기에 멤버별 개성을 살린 재치 있는 소개 문구가 더해져 실제 연애 프로그램을 보는 듯한 재미를 더하며 공연에 대한 기대감을 끌어올렸다.
한편, 클로즈 유어 아이즈 팬 콘서트 '모태 아이돌이지만 클로저와 연애는 하고 싶어'는 오는 11월 20일부터 22일까지 3일간 서울 코엑스아티움 우리은행홀에서 개최된다. 이어 28일에는 일본 도쿄 신주쿠 문화센터에서 현지 팬들과 만날 예정이다.
moonddo00@newspim.com