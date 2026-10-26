미래에셋생명, 해킹으로 고객정보 유출…보험업계 첫 피해 사례

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25일 이상징후 인지, 26일 새벽 유출 확인..."대상·항목 파악 중"

공격 IP 차단·비상대응체계 가동, 스미싱 등 2차 피해 주의 당부

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미래에셋생명에서 사이버 침해사고로 고객 개인신용정보가 유출됐다. 전사적 비상대응체계를 가동했지만 정확한 유출 대상과 항목은 아직 파악 중이다. 최근 금융권에서 해킹 사고가 잇따르는 가운데 보험사의 고객정보 유출이 확인돼 당국에 신고된 것은 이번이 처음이다.

미래에셋생명은 26일 홈페이지에 안내문과 사과문을 게시하고, 전날 일부 시스템에서 이상증상을 확인해 사이버 침해사고를 인지했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미래에셋생명은 26일 홈페이지에 안내문과 사과문을 게시하고, 전날 일부 시스템에서 이상증상을 확인해 사이버 침해사고를 인지했다고 밝혔다. [사진=미래에셋생명 홈페이지 캡쳐] 2026.10.26 yunyun@newspim.com

이후 외부 전문기관과 사고를 상세 분석하는 과정에서 이날 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 회사는 유출 사실을 인지한 뒤 공격 인터넷주소(IP)를 차단하고 고객정보 보호를 위한 보안 조치를 강화했다고 설명했다.

미래에셋생명은 유출된 정보를 악용한 웹사이트 명의도용과 스미싱, 피싱 등 2차 피해 가능성에 대해서도 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자·전화·이메일이나 회사 등을 사칭한 연락에 유의하고, 개인정보와 금융정보 입력 요구에 응하지 말아야 한다고 안내했다.

[사진= 미래에셋생명]

피해가 발생한 고객은 미래에셋생명 고객센터를 통해 신고와 피해구제 관련 안내를 받을 수 있다. 회사는 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다.

미래에셋생명은 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 깊이 사과드린다"며 "개인신용정보 유출 상황을 엄중히 받아들이고 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com