아우디, 美 조지아주에 연산 20만대 공장 설립…2030년대 초 가동

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 독일 완성차 업체 아우디가 미국에 첫 현지 생산공장을 설립한다. 약 40억 달러를 투자해 연간 최대 20만대의 차량을 생산하며 북미 시장 공략을 강화한다.

더 뉴 아우디 A6 45 TFSI 콰트로 S-라인 블랙 에디션. [사진=아우디코리아]

아우디는 26일 미국 조지아주에 신규 생산시설을 건설할 계획이라고 밝혔다. 공장은 2027년 착공해 2030년대 초부터 본격적인 생산을 시작할 예정이다. 이번 투자로 약 4500개의 신규 일자리가 창출될 전망이다.

신규 공장은 조지아주 '미들 조지아 메가 사이트'에 들어선다. 아우디는 현지 공급망과 물류 인프라를 활용해 생산 효율성을 높이고, 시장 수요에 유연하게 대응할 수 있는 생산체계를 구축할 계획이다.

생산 차종은 북미 고객의 수요에 맞춰 개발한 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV)이다. 아우디는 미국 현지 생산을 통해 무역·환율 관련 위험을 줄이고 수익성을 개선한다는 전략이다.

이번 공장 설립으로 아우디는 유럽과 중국에 이어 북미를 글로벌 생산 네트워크의 세 번째 핵심 거점으로 확보하게 된다.

게르놋 될너 아우디 AG 회장은 "미국 시장은 아우디가 아직 잠재력을 충분히 실현하지 못한 곳"이라며 "경쟁력 있는 제품과 현지 생산 기반을 통해 미국 시장에서 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com