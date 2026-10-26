코인원, 컴투스프로야구V26 제휴 이벤트

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게임 아이템·비트코인 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 가상자산 거래소 코인원이 프로야구 포스트시즌을 맞아 모바일 야구 게임 '컴투스프로야구V26'과 제휴 이벤트를 진행하고 신규 가입 고객에게 게임 아이템과 비트코인 혜택을 제공한다.

코인원은 26일부터 11월 22일까지 컴투스프로야구V26과 제휴 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 이벤트는 2026 KBO 포스트시즌 열기에 맞춰 야구 및 게임 팬들에게 다양한 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

[사진=코인원]

이벤트는 컴투스프로야구V26 커뮤니티에 게시된 코인원 제휴 이벤트 안내를 통해 참여할 수 있다. 해당 게시글을 통해 코인원에 신규 가입하고 이벤트 코드를 등록하면 게임 내 재화인 '스타' 1000개를 받을 수 있다.

신규 가입 후 첫 원화 입금과 1회 이상 매수 거래까지 완료하면 '고급 스카우트 티켓' 10개가 추가로 지급된다.

코인원은 신규 고객을 대상으로 3만원 상당의 비트코인을 제공하는 기존 웰컴 프로모션도 운영하고 있다. 이에 따라 이벤트 기간 신규 가입 고객은 게임 아이템과 비트코인 혜택을 함께 받을 수 있다.

이벤트 혜택은 오는 11월 27일 코인원 공식 카카오톡 채널을 통해 일괄 지급될 예정이다. 혜택을 받으려면 마케팅 알림 수신에 동의하고 이를 유지해야 한다. 세부 참여 방법과 유의사항은 전용 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

peterbreak22@newspim.com