김혜경 여사, 오월어머니집 靑 초청 오찬…"숭고한 삶에 경의"

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작년 6월 초청 약속 지켜

전·현직 임원 18명 참석

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김혜경 여사가 26일 오월어머니집 전·현직 임원들을 초청해 5·18 민주화 운동을 기리고 유가족들 위로했다.

김 여사는 이날 청와대 상춘재에서 오월어머니집 전·현직 임원들을 초청해 오찬 간담회를 했다.

오월어머니집은 5·18민주화운동 당시 직접 활동하거나 구속된 가족을 찾기 위해 나섰던 여성들, 희생된 가족의 명예회복을 위해 활동해온 여성들이 모여 2006년 설립한 사단법인이다.

이날 간담회는 김 여사가 지난해 6월 광주 오월어머니집을 방문했을 당시 "용산 대통령실이 정리되면 서울로 어머니들을 초청하겠다"고 한 약속을 지키기 위해 마련됐다.

김혜경 여사가 19일 오전 서울 코엑스에서 열린 2026 세계한인입양인협회(IKAA) 개더링 한국대회 개회식에 참석해 축사를 하고 있다. 2026.10.19 [사진=청와대]

간담회에는 이춘희 오월어머니집 관장을 비롯해 5·18 민주화 운동에 참여했던 정현애 전 관장, 구속자협의회를 결성해 활동했던 이명자 전 관장 등 전·현직 임원 18명이 참석했다.

김 여사는 "오월의 어머님들을 청와대에 모실 수 있어 기쁘다"며 "작년 6월 광주를 찾아 인사 올리며 서울로 꼭 모시겠다고 말씀드렸는데 이제야 그 약속을 지키게 되었다"고 참석자들을 환영했다.

김 여사는 지난해 광주 방문 당시 반갑게 맞아주었던 안성례 전 관장이 지난 연말 별세한 데 대해 안타까움을 표하고, 더 일찍 초청하지 못한 데 대한 미안한 마음을 전하며 고인의 명복을 빌었다.

김 여사는 "오월의 어머님들을 생각하면 그 막막한 한숨과 슬픔 속에서도 타인의 아픔을 보듬어주시던 따뜻한 손길이 먼저 떠오른다"며 "5·18 엄마가 4·16 엄마에게 건넸던 위로처럼 언제나 우리 사회의 상처를 감싸 안아주신 어머님들의 숭고한 삶과 그 정신에 깊은 경의를 표한다"고 말했다.

그러면서 "오늘 이 자리가 오랜 세월 가슴에 품고 살아오신 아픔을 조금이나마 덜어내는 시간이 되길 바란다"고 위로했다.

이 관장은 참석자들을 대표해 감사 인사를 전하며 "언제나 굳게 서 계실 것 같았던 어머니들이 대부분 고령이 됐고, 한 분씩 우리 곁을 떠나고 계신다"고 말했다. 이어 어머니들의 생애사를 기록해 역사에 남기고, 오월의 가치를 지켜온 광주의 여성들을 위한 공간을 마련하는 데 관심을 가져달라고 당부했다.

비공개로 진행된 간담회에서는 참석자들이 서로 덕담과 응원을 나누고 격려와 위로를 전하는 등 따뜻한 분위기가 이어졌다.

정 전 관장은 "오월어머니들에게 오늘 10월 26일은 평생 기억에 남을 날"이라며 "광주를 위해 애써주는 이재명 대통령과 김 여사에게 감사하다"고 말했다. 이어 "지금도 5·18 당시를 떠올리면 가슴이 떨려 잠을 이루기 어렵다"며 5·18민주화운동을 비롯한 역사적 사실에 대한 왜곡과 폄훼를 바로잡는 데 힘써달라고 요청했다.

김 여사는 이날 참석자들에게 1980년 광주의 아픔과 숭고한 희생을 잊지 않고 기억하겠다는 의미를 담아 '영원한 기억'을 상징하는 스타티스 꽃을 전달했다. 오월어머니집 전·현직 임원들은 "이렇게 세심하게 챙겨주니 정말 감격스럽다"며 감사의 마음을 전했다.

청와대 대정원에서 참석자 한 명 한 명의 개인사진을 촬영하는 시간도 마련됐다. 이는 행사 준비 과정에서 오월어머니집 전·현직 임원들 상당수가 마땅한 개인사진을 갖고 있지 않다는 사실을 알고 특별히 준비한 순서다.

간담회를 마친 뒤 김 여사는 참석자들을 직접 환송하며 "오래오래 건강하셔서 꼭 다시 뵙기를 바란다"고 인사를 전했다.

pcjay@newspim.com