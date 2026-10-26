[2026 국감] 주진우, 김혜경 여사 '황제골프 의혹' 공수처에 수사 촉구

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26일 국회 법사위 종합국감

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 주진우 국민의힘 의원이 26일 국회 법제사법위원회 종합감사에서 이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 태릉CC 골프 이용 및 레슨 과정에서 특혜를 받았다며 고위공직자범죄수사처(공수처)에 관련 경위와 비용 출처를 확인해야 한다고 주장했다.

이날 국회 법사위는 법무부·고위공직자범죄수사처·대법원(법원행정처) 등에 대한 종합감사를 진행됐다.

오동운 고위공직자범죄수사처장 [사진=뉴스핌DB]

주 의원은 이날 오동운 공수처장을 상대로 김 여사가 지난 10월 20일 오전 11시 5분께 군 골프장인 태릉CC에서 유명 프로골퍼 리디아 고에게 레슨을 받으며 특혜를 받았다는 의혹을 제기했다.

주 의원은 관련해 "대통령이 왔을때만 열리는 황제 클럽하우스도 열었다. 영상과 증거도 확보했다"라며 "세계적인 프로 골퍼와의 필드 레슨은 수천만원이 든다. 누가 그 비용을 댔나. 남성 1명도 골프를 쳤다. 이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄"라고 지적했다.

그러면서 "그날은 역삼동 화재로 19명의 인명 피해가 났다. 부천 소방관 영결식 바로 다음 날"이라고도 했다.

이후 서영교 법사위원장이 관련 영상을 재생하는 것을 불허하자 국민의힘 의원들이 항의하며 장내 소란이 빚어지기도 했다.

주 의원은 오 처장에게 "대통령 배우자 가족은 (공수처의) 수사 대상이 맞냐"고 묻자 오 처장은 "그렇다"고 답했다.

이어 주 의원이 "(김 여사가) 공짜 레슨을 받았다고 하면 김영란법의 알선수재나 법리적인 문제가 생길 수 있지 않냐"고 하자 오 처장은 "아직 사건이 들어와 있지 않은데, 들어오면 법과 원칙에 따라 처리하겠다"고 했다.

주 의원은 "자비로 이재명 대통령 측이 결제했다고 했는데, (이 경우) 흔적이 남도록 신용카드로 결제하는 게 상식"이라며 "구두로 물어보니 실제 결제 내역을 공개를 못 한다. 현금이라고 하면 특활비 전용 의혹이 있는 것인데 형사상 문제가 생기는 것 아니냐"고 질의했다.

오 처장은 "사건을 제 예상과 가정을 섞어 얘기할 수 없다"면서도 "의원님의 지적을 포함해 검토하겠다"고 답변했다.

한편 청와대 홍보소통수석실은 이날 공지를 통해 주 의원의 '김 여사 황제 골프' 주장에 대해 "사실에 근거하지 않은 정치인의 일방적 주장을 최소한의 사실 확인도 없이 받아쓰는 '따옴표 보도'는 언론의 검증 책임을 방기하는 행위"라며 "'따옴표 보도' 방식은 허위사실 보도의 면책특권이 아니다"라고 공지했다.

주진우 국민의힘 의원은 26일 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 10월 20일 유명 프로골퍼를 대동하고 군 골프장에서 골프를 쳤다는 의혹을 제기했다. [사진=주진우 페이스북]

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