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[2026 국감] 주진우, 김혜경 여사 '황제골프 의혹' 공수처에 수사 촉구

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  • 주진우 의원이 26일 김혜경 여사 군 골프장 특혜 의혹을 제기했다
  • 주 의원은 레슨비 출처와 시설 이용 경위를 공수처가 확인해야 한다고 주장했다
  • 공수처장은 사건이 접수되면 법과 원칙에 따라 검토하겠다고 답했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

26일 국회 법사위 종합국감

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 주진우 국민의힘 의원이 26일 국회 법제사법위원회 종합감사에서 이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 태릉CC 골프 이용 및 레슨 과정에서 특혜를 받았다며 고위공직자범죄수사처(공수처)에 관련 경위와 비용 출처를 확인해야 한다고 주장했다.

이날 국회 법사위는 법무부·고위공직자범죄수사처·대법원(법원행정처) 등에 대한 종합감사를 진행됐다.

오동운 고위공직자범죄수사처장 [사진=뉴스핌DB]

주 의원은 이날 오동운 공수처장을 상대로 김 여사가 지난 10월 20일 오전 11시 5분께 군 골프장인 태릉CC에서 유명 프로골퍼 리디아 고에게 레슨을 받으며 특혜를 받았다는 의혹을 제기했다.

주 의원은 관련해 "대통령이 왔을때만 열리는 황제 클럽하우스도 열었다. 영상과 증거도 확보했다"라며 "세계적인 프로 골퍼와의 필드 레슨은 수천만원이 든다. 누가 그 비용을 댔나. 남성 1명도 골프를 쳤다. 이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄"라고 지적했다.

그러면서 "그날은 역삼동 화재로 19명의 인명 피해가 났다. 부천 소방관 영결식 바로 다음 날"이라고도 했다.

이후 서영교 법사위원장이 관련 영상을 재생하는 것을 불허하자 국민의힘 의원들이 항의하며 장내 소란이 빚어지기도 했다.

주 의원은 오 처장에게 "대통령 배우자 가족은 (공수처의) 수사 대상이 맞냐"고 묻자 오 처장은 "그렇다"고 답했다.

이어 주 의원이 "(김 여사가) 공짜 레슨을 받았다고 하면 김영란법의 알선수재나 법리적인 문제가 생길 수 있지 않냐"고 하자 오 처장은 "아직 사건이 들어와 있지 않은데, 들어오면 법과 원칙에 따라 처리하겠다"고 했다.

주 의원은 "자비로 이재명 대통령 측이 결제했다고 했는데, (이 경우) 흔적이 남도록 신용카드로 결제하는 게 상식"이라며 "구두로 물어보니 실제 결제 내역을 공개를 못 한다. 현금이라고 하면 특활비 전용 의혹이 있는 것인데 형사상 문제가 생기는 것 아니냐"고 질의했다.

오 처장은 "사건을 제 예상과 가정을 섞어 얘기할 수 없다"면서도 "의원님의 지적을 포함해 검토하겠다"고 답변했다.

한편 청와대 홍보소통수석실은 이날 공지를 통해 주 의원의 '김 여사 황제 골프' 주장에 대해 "사실에 근거하지 않은 정치인의 일방적 주장을 최소한의 사실 확인도 없이 받아쓰는 '따옴표 보도'는 언론의 검증 책임을 방기하는 행위"라며 "'따옴표 보도' 방식은 허위사실 보도의 면책특권이 아니다"라고 공지했다.

주진우 국민의힘 의원은 26일 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 10월 20일 유명 프로골퍼를 대동하고 군 골프장에서 골프를 쳤다는 의혹을 제기했다. [사진=주진우 페이스북]

100wins@newspim.com

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30대女, 철원 민통선 넘어 GOP 철책 끊었다고? [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 강원도 철원에서 30대 여성이 민간인출입통제선(민통선)을 넘어 최전방 일반전초(GOP) 철책까지 접근해 광망(철조망 감지 센서)을 절단했다가 군에 붙잡혔다. 민통선 진입 이후 약 20시간 동안 군 감시망은 이 여성의 이동을 추가로 포착하지 못했다. 합동참모본부는 26일 "우리 군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북 지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위를 조사 중"이라고 밝혔다. 성일종 국민의힘 의원(왼쪽)이 26일 국회에서 열린 국방위원회 국방부 등 종합감사에서 진영승 합동참모의장에게 철원 민통선 무단 진입 사건에 대해 질의하고 있다. [사진=국회방송 화면 캡처] 2026.10.26 gomsi@newspim.com 합참에 따르면, 이 여성은 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 25일 오전 GOP 철책에 접근, 광망을 절단했다. 군과 관계기관의 합동조사 결과 현재까지 대공 혐의점은 나오지 않았다. 이날 국회 국방위원회의 국방부 종합 국정감사에서도 이 사안이 도마에 올랐다. 국민의힘 성일종 의원은 "24일 키 158㎝밖에 안 되는 30대 여성에게 우리 GOP가 뚫린 걸 알고 있느냐"고 물었다. 강신철 국방부 장관이 "민통선을 통과해 들어온 것"이라고 답하자, 성 의원은 "그게 뚫린 것"이라고 질책했다. 강 장관은 "GOP 광망이 절단된 걸 아느냐"는 질의에 "보고받았다"고 했다. 성 의원은 24일 오후부터 25일 오전까지 20여 시간 동안 이 여성이 폐쇄회로(CC) TV에 식별되지 않은 이유도 따져 물었다. 진영승 합참의장은 "토요일(24일) 오후 민통선 지역에서 인원을 확인했고, 신병 확보 작전 중에는 추가로 CCTV에 탐지된 적이 없다"고 설명했다. gomsi@newspim.com 2026-10-26 11:53
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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