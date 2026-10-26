전남공무원노조 "업무 폭탄, 직원들은 피눈물 흘리며 죽어간다"

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전남 143명 결원 방치·불공정 인사 철회…미시정 시 총력 저항 경고

민형배 시장 국감 발언 반발…"자화자찬 중단하고 진심으로 사과하라"

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도청열린공무원노동조합이 전남광주통합특별시 출범 이후 불공정 인사와 심각한 인력난, 과도한 업무 부담으로 직원들의 생존권이 위협받고 있다며 특별시장의 사과와 조직·업무 정상화를 촉구했다.

노조는 26일 성명을 내고 "직원들은 피눈물을 흘리며 사투를 벌이고 있는데 특별시장은 국회와 언론 앞에서 뻔뻔하게 성과를 포장하며 치적 쌓기에만 혈안이 돼 있다"며 "거짓 포장을 중단하고 불공정 인사와 업무 폭탄을 즉각 철회하라"고 요구했다.

전남광주특별시 무안청사 인근에 걸린 전남도청열린공무원노조의 현수막. [사진=조은정 기자] 2026.10.26 ej7648@newspim.com

노조는 통합 이후 단행된 조직개편과 인사가 "불공정과 편파 그 자체"라고 비판했다.

광주는 충원율이 100%인 반면 전남은 143명의 결원이 방치돼 직원들의 생존권이 위협받고 있다는 주장이다.

여기에 광주에서 이관된 업무를 비롯해 행정사무감사와 국정감사, 추가경정예산과 본예산 편성, 특별시장 업무공유회, 각종 보조자료 작성까지 겹치면서 직원들이 감당할 수 없는 업무 부담에 시달리고 있다고 지적했다.

노조는 현장 상황에 대해 "'옥상에서 뛰어내리고 싶다', '정말 죽을 것 같다'는 비명이 전남 직원들에게서 매일같이 쏟아져 나오고 있다"며 "현장은 이미 한계치를 넘어 직원들이 서로 과로사를 걱정하는 단계에 와 있다"고 호소했다.

특히 국정감사장에서 나온 특별시장의 통합 성과 관련 발언에 강한 불만을 드러냈다. 특별시장이 "통합하기 잘했고 앞으로 더 잘할 수 있다"고 말한 데 대해 노조는 "대체 무엇을 잘했다는 말인가. 직원이 죽어가는데 무엇을 더 잘하겠다는 것인가"라고 반문했다.

이어 "쓰레기가 넘치고 근무 여건이 지옥 같은 순천 동부사무실을 직원 근무지로 선택한 것이 잘한 것인가"라며 "직원들의 희생과 생명을 담보로 얻어낸 통합이 누구를 위한 통합이란 말인가"라고 비판했다.

그러면서 "직원들을 죽음으로 몰아넣는 통합특별시라면 우리는 단 한 순간도 인정할 수 없다"고 강조했다.

노조는 특별시장에게 ▲현장의 고통을 외면한 자화자찬 중단과 진심 어린 사과▲전남·광주 간 인력 불균형과 불공정 인사 시정 및 결원 전원 충원▲직원들을 죽음으로 몰아넣는 무차별적 업무 폭탄과 보여주기식 업무보고 전면 중단▲직원 생존권 보장을 위한 근본적인 조직·업무 정상화 대책 시행 등 4개 사항을 요구했다.

노조는 마지막으로 "우리의 요구는 살기 위한 최소한의 비명"이라며 "특별시장이 이 엄중한 경고를 무시하고 겉치레 행정과 불공정 인사를 유지한다면 대한민국공무원노동조합총연맹 의결을 통해 준법투쟁과 총력 저항으로 강력히 단죄할 것"이라고 경고했다.

ej7648@newspim.com