스마일게이트 '로드나인', 파파존스와 협업…피자 주문 시 30% 할인

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11월 4일부터 12월 23일까지 진행

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 운영하는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '로드나인'이 파파존스와 협업 프로모션을 진행한다. 내달 4일부터 12월 23일까지 게임 이용자가 파파존스에서 피자를 주문할 때 30% 할인을 받을 수 있다.

레벨 55 이상 캐릭터를 보유한 이용자는 로드나인 공식 홈페이지에서 발급받은 쿠폰으로 파파존스 홈페이지나 앱에서 라지 사이즈 이상 피자를 주문하면 된다. 배달 완료 후 카카오톡 알림톡으로 '스페셜 인게임 쿠폰'이 자동 발송된다.

스마일게이트가 운영하는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '로드나인'이 파파존스와 협업 프로모션을 진행한다. [사진= 스마일게이트]

인게임 쿠폰에는 한정판 아바타와 탈것 스킨 제작 아이템, 마스터 승급서, 버프 아이템 '존스 페이버릿' 30개, 골드 꾸러미 상자 등이 포함된다. 계정당 최대 6회까지 쿠폰 등록이 가능하다.

내달 17일까지는 출석 이벤트도 진행된다. 매일 오전 9시에 접속하면 한정 버프 아이템 '존스 페이버릿' 10개를 인게임 우편으로 받을 수 있다. 이 아이템을 사용하면 캐릭터의 공격력과 방어력 등이 일시적으로 향상된다.

지난 23일 오픈한 신규 서버 '하칸'을 대상으로는 별도 이벤트가 진행 중이다. 마스터리 레벨, 월드 레이드 어려움 난이도, 히든 직업 발견 등 다양한 콘텐츠의 최초 달성 이벤트가 진행되며 각 목표를 가장 먼저 달성한 이용자뿐 아니라 전체 서버 이용자에게도 보상이 지급된다.

하칸 서버 이용자는 내달 18일까지 스페셜 출석 이벤트와 성장 지원 미션에 참여해 소환권과 영웅 등급 아티팩트 확정 소환권을 받을 수 있다.

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