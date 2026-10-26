스마일게이트, AGF 2026서 '카제나·미래시' 선보여

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 12월 4~6일 AGF 2026에 참가한다
- 카제나는 1주년 공연과 DJ쇼, 개발진 소통을 진행한다
- 미래시는 코스프레 무대와 체험 이벤트를 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 12월 4~6일 일산 킨텍스에서 열리는 'Anime X Game Festival 2026(AGF 2026)'에 참가한다.
카제나는 슈퍼크리에이티브가 개발하고 스마일게이트가 서비스하는 다크 판타지 로그라이크 RPG다. 지난 22일 서비스 1주년을 맞았으며 신규 시즌과 시즈널 전투원 '로스바이세'를 추가했다. 12월 2일까지 1주년 기념 '악몽제'를 진행 중으로 무료 구출 70회 기회와 5성 전투원 및 파트너 선택권, 크리스탈 1600개 등을 제공한다.
AGF 현장에서 카제나는 1주년 테마곡 라이브 공연과 DJ쇼, '카시우스' 특별 공연을 펼친다. 개발진이 참여하는 프로그램을 통해 이용자들과 직접 소통할 계획이다.
미래시는 출시 예정인 수집형 RPG로 김형섭(혈라) 아트 디렉터가 참여했다. 실시간 턴제 전투와 시간을 소재로 한 세계관을 특징으로 한다. 공식 페이지에서 사전예약을 진행 중이다.
미래시는 AGF에 2년 연속 출전한다. 게임의 세계관과 캐릭터 매력을 강조한 코스프레 무대와 체험 이벤트를 선보일 예정이다. 지난 9월 도쿄 게임쇼 2026에서는 전투 중 촬영한 캐릭터를 피규어로 꾸미는 콘텐츠를 공개해 호응을 얻었다.
스마일게이트는 두 작품의 SNS 이벤트도 준비 중이며 행사 관련 정보는 각 타이틀의 공식 채널을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.
origin@newspim.com