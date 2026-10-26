웹젠, 웹툰 원작 게임 '디겜폭' 티저 공개

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2027년 출시 목표…11월 지스타에 출품

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 웹젠이 자회사 웹젠크레빅스가 개발 중인 신작 게임 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE'(디겜폭)의 티저 영상을 26일 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다.

네이버웹툰의 인기 웹툰을 원작으로 한 이 게임은 2027년 출시를 목표로 개발 중이며 오는 11월 19일 지스타 2026 B2C관에 출품될 예정이다.

웹젠이 자회사 웹젠크레빅스가 개발 중인 신작 게임 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE'(디겜폭)의 티저 영상을 26일 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다. [사진= 웹젠]

공개된 티저 영상은 1분 40초 분량으로 웹툰 속 가상 게임을 완결한 주인공이 게임에 빙의되는 초반 스토리와 주요 캐릭터들을 담았다.

웹젠은 2D 픽셀아트의 감성을 유지하면서 3D 공간감을 더한 '디오라마 픽셀아트' 기법으로 캐릭터의 동작과 표정을 표현했다.

게임은 언리얼엔진5 기반 3D 그래픽으로 원작의 분위기를 살렸다. 원작의 '탐사-방어전-영지 경영'으로 이어지는 줄거리는 파티 조합과 전술 운영 중심의 게임 시스템으로 재구성됐다. 탱커, 딜러 등 역할에 따라 달라지는 배치 전략과 캐릭터 직접 지휘 요소를 결합해 전략적 재미를 제공할 계획이다.

웹젠은 게임의 공식 SNS 채널(X, 전 트위터)을 개설했다. 27일에는 채널 개설을 기념한 특별 이벤트를 진행하며 채널 팔로우 및 게시글 인용 시 추첨을 통해 지스타 2026 초대권을 증정한다.

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