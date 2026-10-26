카카오게임즈, '프렌즈팝콘' 10주년 기념 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈는 26일 프렌즈팝콘 출시 10주년 이벤트를 진행했다
- 30일까지 룰렛 이벤트로 명품 지갑 등 경품을 제공한다
- 11월에는 특별 패스와 접속 이벤트, 한정 캐릭터를 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 서비스 중인 모바일 퍼즐게임 '프렌즈팝콘'의 출시 10주년을 맞아 다양한 이벤트를 진행한다.
카카오게임즈는 26일 30일까지 특정 스테이지를 클리어해 획득한 룰렛 티켓으로 응모하는 '10주년 경품 룰렛 이벤트'를 진행한다고 밝혔다. 명품 지갑, 스카프, 커피 머신, 패밀리 레스토랑 식사권, 인게임 아이템 등이 경품으로 제공된다.
11월 1일부터 13일까지는 '10주년 특별 팝콘 패스'를 선보인다. 이용자가 단계별 미션을 수행해 20단계를 달성하면 10주년 한정 프레임을 획득할 수 있으며 경품 이벤트에도 자동 응모된다. 응모자 중 추첨을 통해 1명에게 명품 가방을 선물한다.
이 외에도 11월 3일까지 '10일간 매일 접속 이벤트'를 통해 인게임 아이템을 제공하고 11월 7일부터 13일까지 출시 10주년을 기념하는 한정 프렌즈 캐릭터를 선보일 예정이다.
'프렌즈팝콘'은 2016년 10월 출시 이후 누적 다운로드 1000만 건 이상, 누적 플레이 135억회 이상을 기록했다.
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