아모레퍼시픽, 재생에너지 유공 대통령표창…전사 RE100 달성

AI 핵심 요약beta
- 아모레퍼시픽은 26일 재생에너지 산업발전 유공 대통령표창을 받았다.
- 2020년 5%였던 재생전력 비중을 지난해 100%로 높였다.
- 태양광과 PPA·VPPA 등으로 국내 민간기업 최초 RE100을 달성했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 아모레퍼시픽은 지난 23일 서울 코엑스에서 열린 '2026 재생에너지의 날' 기념식에서 재생에너지 산업발전 유공 대통령표창을 받았다고 26일 밝혔다.
이번 표창은 재생에너지 기술 개발과 보급 확대, 산업 발전에 기여한 유공자에게 수여됐다. 아모레퍼시픽은 대통령표창 4점 가운데 유일한 단체 수상자로 선정됐다.
아모레퍼시픽은 2020년 약 5%였던 재생전력 비중을 지난해 100%로 높였다. 2021년 글로벌 RE100에 가입한 뒤 지난해 전사 재생전력 전환을 완료했다.
올해 6월에는 RE100 운영기관인 더 클라이밋 그룹으로부터 글로벌 사업장 전체의 재생에너지 전환 성과를 검증받았다. 회사는 국내 민간기업 중 처음으로 글로벌 RE100 달성을 인정받았다고 설명했다.
전력 조달에는 태양광 자가발전과 직접·간접 전력구매계약(PPA), 가상 전력구매계약(VPPA), 녹색프리미엄, 재생에너지 인증서 구매 등을 활용했다. 사업장 유휴 공간의 태양광 설비로 전 사업장 전기 사용량의 약 10%를 공급하고 있다.
아모레퍼시픽은 2022년 국내에서 처음으로 직접 PPA와 VPPA를 체결했다고 밝혔다. 계약 과정에서 쌓은 정산·전력거래 경험을 정부와 공공기관 등에 공유하고, 장기 VPPA를 통해 발전사업자와 시장가격 변동 위험을 분담한 점 등이 이번 수상 평가에 반영됐다.
kji01@newspim.com