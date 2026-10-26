농협, 과일·채소 브랜드 '뜨라네'→'농협다움' 교체…특 등급 이상 적용

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23일 하나로마트 성남점서 출시 행사

품질 기준 따라 일반·프리미엄 구분

당도·크기 등 기준 높여 품질 차별화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농협이 기존 과일·채소 브랜드 '뜨라네'를 '농협다움'으로 교체한다. 품목별 검품 기준상 '특' 등급 이상 농산물에 새 브랜드를 적용하고, 당도와 크기 등에 따라 일반·프리미엄 상품으로 구분할 방침이다.

농협경제지주는 지난 23일 농협하나로마트 성남점에서 신규 농산물 인증 브랜드 농협다움 출시 행사를 개최했다고 26일 밝혔다.

23일 농협하나로마트 성남점에서 개최된 신규 농산물 인증 브랜드 '농협다움' 홍보 기념식에서 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=농협경제지주] 2026.10.26 rang@newspim.com

이날 행사에는 농협 관계자와 주요 출하산지 농축협 조합장들이 참석해 상품과 매대를 점검하고 매장을 찾은 고객들에게 브랜드를 소개했다.

농협다움은 농업인이 재배하고 농협이 선별한 우수 농산물에 적용하는 브랜드다. '농협답게 확실하다'는 메시지를 통해 소비자에게 품질에 대한 신뢰를 전달하는 데 중점을 뒀다.

상품은 품질 기준에 따라 일반과 프리미엄으로 나뉜다. 일반 상품에는 품목별 검품 기준서상 특 등급 이상의 농산물을 사용한다. 프리미엄 상품은 당도·크기 등 품질 항목 가운데 한 가지 이상에서 일반 상품보다 높은 기준을 충족해야 한다.

김태완 농협경제지주 농산물도매부장은 "농업인이 정성껏 재배한 농산물에 적용하는 새로운 브랜드를 선보이게 돼 기쁘다"며 "농협은 농협다움이 우리 농산물의 대표 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

'농협다움' 홍보 이미지 [자료=농협경제지주] 2026.10.26 rang@newspim.com

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