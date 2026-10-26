신한은행, 포스트시즌 경기 예측 콘텐츠 '2026 SOL빙고' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 26일 플레이오프 1차전에 맞춰 SOL빙고를 오픈했다
- 이용자는 포스트시즌 경기 승패와 주요 기록을 예측해 빙고를 완성한다
- 참여자에게 포인트를 지급하고 최다 달성자와 추첨 당첨자에게 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 '2026 신한 SOL KBO 포스트시즌' 플레이오프 1차전에 맞춰 야구 경기 예측형 콘텐츠인 'SOL빙고'를 오픈했다고 26일 밝혔다.
SOL빙고는 이용자가 야구 경기 승패와 주요 기록을 예측해 빙고판을 완성하는 참여형 서비스로, 플레이오프부터 한국시리즈까지 전 경기에 맞춰 진행된다. 실제 경기 결과에 따라 빙고 달성 여부가 정해진다.
올해는 빙고 달성에 쓸 수 있는 아이템 기능을 새롭게 적용했다. 이용자는 아이템을 활용해 빙고 달성 확률을 높일 수 있다.
참여 고객 전원에게는 마이신한포인트 2포인트를 지급한다. 매 경기 최다 빙고 달성자에게는 총 100만 마이신한포인트를 주며, 동점자가 발생할 경우 균등 배분한다.
포스트시즌 종료 후에는 추첨을 통해 3만명에게 CJ올리브영 5000원 할인 쿠폰(3만원 이상 구매 시 사용)을 추가 제공한다.
신한은행 관계자는 "지난해 도입한 SOL빙고에 아이템 기능과 제휴 혜택을 추가했다"며 "KBO 리그 타이틀 스폰서로서 야구팬을 위한 콘텐츠와 혜택을 지속 확장할 계획"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com