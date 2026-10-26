마사회, 경마 관계자 준법 서약식…불공정행위 제재 기준 공유

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23일 렛츠런파크 서울 기수협회서 진행

현장 위반 사례 교육·법령 준수 실천 서약

예방 교육 강화해 자발적 준법 실천 유도

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국마사회가 경마 관계자들과 불공정행위 제재 기준과 현장 위반 사례를 공유하고 공정경마 실천을 다짐했다. 예방 교육과 자발적인 준법 실천을 통해 경주에 대한 고객 신뢰를 높인다는 방침이다.

마사회는 지난 23일 렛츠런파크 서울 기수협회에서 경마 관계자들을 대상으로 '공정경마 실천 서약식'을 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 경마 관계자들의 윤리의식과 책임감을 높이고 불공정행위를 사전에 예방하기 위해 마련됐다.

경마 관계자들이 준수해야 할 법령과 규정 등에 대한 강의를 듣고 있다. [사진=한국마사회] 2026.10.26 rang@newspim.com

참석자들은 경마 관계자가 준수해야 할 법령과 규정, 비위행위에 따른 제재 기준을 살펴봤다. 실제 경마 현장에서 발생할 수 있는 위반 사례를 통해 공정한 경주 운영을 위한 기본 원칙도 확인했다.

이어진 서약식에서는 '공정한 승부에는 예외가 없다'는 원칙 아래 법령과 규정을 준수하고 불공정행위 예방에 앞장설 것을 다짐했다. 관리·감독과 함께 경마 관계자 개개인의 책임 있는 행동이 필요하다는 데도 뜻을 모았다.

마사회는 이번 서약식을 계기로 현장 중심의 예방 교육을 강화하고 경마 관계자들의 자발적인 준법 실천을 유도할 계획이다.

우희종 마사회 회장은 "공정성은 경마산업을 지탱하는 가장 중요한 가치이자 고객 신뢰의 출발점"이라며 "경마 관계자 모두가 공정한 승부의 가치를 지키고, 국민이 믿고 즐길 수 있는 경마 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

경마 관계자들이 공정 경마 실천을 다짐하고 있다. [사진=한국마사회] 2026.10.26 rang@newspim.com

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