100년 제약사의 다이소 공략…동화약품 vs 유한양행 코스메틱 경쟁

5000원 이하 전용 제품으로 신규 고객 확보

100만개 판매한 동화 후시덤에 유한도 도전장

후시딘·안티푸라민 인지도, 화장품 사업으로 확장

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 100년 전통 제약사 동화약품과 유한양행이 다이소 매대에 회사 이름을 내걸고 5000원대 화장품으로 맞붙었다. 대표 의약품으로 쌓은 인지도에 낮은 가격을 결합해 소비자의 첫 구매를 유도하고, 화장품 사업의 고객 저변을 넓히려는 전략이다.

동화약품은 다이소 전용 더마 브랜드 '후시덤' 출시 5개월 만에 누적 판매량 100만개를 넘기며 제품군을 확대하고 있다. 유한양행도 최근 '더마푸라민Rx' 신제품 8종을 한꺼번에 선보이며 가세했다. 다만 두 회사 모두 다이소 입점 초기인 만큼, 가격과 이름값으로 확보한 관심을 꾸준한 판매로 연결해야 새로운 유통채널을 확보한 효과가 실질적인 매출과 이익으로 이어질 수 있다는 의견이 나온다.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 다이소 매장에 유한양행과 동화약품의 더마 화장품 제품이 나란히 진열된 모습 2026.10.26 sykim@newspim.com

27일 제약업계에 따르면 다이소 매장 매대에서는 동화약품과 유한양행의 화장품이 나란히 판매되고 있다.

실제 한 다이소 매장의 왼편 초록색 매대에는 유한양행의 '100년 제약 노하우로 완성한 더마케어' 문구가, 오른편 붉은색 매대에는 동화약품의 '부채표 후시덤'과 '흔적·색소침착' 문구가 크게 적혀 있었다. 서로 다른 화장품 브랜드지만 소비자에게 익숙한 회사 이름과 로고가 눈에 띄었다.

매대에는 크림과 앰플, 미스트, 마스크팩 등이 진열돼 있었다. 주요 제품 가격은 5000원으로 같았다. 유한양행이 피부 장벽과 진정 관리를 내세웠다면, 동화약품은 기존 보습 제품에 흔적·색소침착 관리 제품까지 더해 선택지를 넓혔다. 같은 매장에서 비슷한 가격대와 동일한 기능의 화장품을 놓고 소비자의 선택을 받는 구도다.

두 회사가 저가 화장품에 각사의 전통을 내건 것은 소비자의 첫 선택을 이끌기 위해서다. 가격으로 구매 부담을 낮추는 동시에 익숙한 회사 이름과 의약품 연구개발 경험을 제품 선택의 근거로 제시하는 방식이다. 다이소를 통해 브랜드를 처음 접한 소비자가 사용 후 다시 제품을 찾도록 만들겠다는 목표다.

특히 다이소가 화장품 유통채널로 성장하면서 화장품 사업을 새로운 수익원으로 키우고 있는 제약사들도 저가 전용 제품을 개발해 판매할 필요성이 커졌다. 전국 매장망을 통해 소비자와 만날 수 있고, 전용 제품을 별도로 구성해 기존 판매처와 다른 수요를 공략할 수 있기 때문이다.

약가 인하에 따른 수익성 압박도 화장품 판매 채널을 확대하는 이유로 꼽힌다. 의약품 매출에만 의존해서는 성장과 이익 확대에 한계가 있어서다. 기존 의약품 사업을 유지하면서 소비재의 매출 기반을 넓히는 전략이다.

제약사로서는 의약품으로 축적한 연구개발 경험과 브랜드 인지도를 활용할 수 있고, 다이소 입점으로 새로운 판매채널과 고객층을 확대해 추가 매출을 확보할 여지도 있다.

지난 5월 후시덤으로 다이소에 먼저 진출한 동화약품은 출시 5개월 만에 누적 판매랑 100만개를 돌파하며 매출 기반 확대 가능성을 보여줬다. 회사의 상처 치료제 '후시딘'에서 착안한 브랜드 후시덤은 민감 피부를 위한 장벽 케어를 내세워 주요 제품으로 리페어 수분 크림과 미스트, SOS 크림 등을 선보였다.

제품 출시 이후 보습감과 사용감, 가격 대비 만족도를 긍정적으로 평가하는 후기가 나오면서 소비자들의 관심을 모았다. 리페어 라인은 출시 직후 다이소몰 품절을 기록했고, 지난 7월 후시덤 수분 크림은 다이소 일일 판매 2000개를 달성했다.

소비자 호응을 확인한 동화약품은 피부에 남은 흔적과 색소침착을 관리하는 '흔적 리페어' 라인으로 후시덤 제품군을 확대했다. 앞서 확보한 판매 접점을 활용해, 소비자가 구매할 수 있는 품목을 늘려 매출 규모를 키우려는 전략이다.

후발주자로 맞선 유한양행은 더마푸라민Rx 출시 첫 단계부터 제품 구성을 다양화했다. 이달 피부 장벽과 진정 관리를 중심으로 클렌징부터 앰플·크림까지 8종을 한꺼번에 선보였다. 소비자가 피부 고민과 사용 단계에 따라 제품을 선택하도록 하고, 여러 품목에서 구매 기회를 확보하려는 전략이다.

브랜드 명칭에는 동화약품과 마찬가지로 업력을 드러내는 대표 의약품을 접목시켰다. 더마푸라민Rx는 국민 연고로 이름을 알린 유한양행의 '안티푸라민'에서 착안했다. 안티푸라민 브랜드 정체성에 독자 성분 조합인 '시카 카밍 콤플렉스'를 더해 민감 피부를 위한 더마 스킨케어 브랜드를 탄생시켰다.

두 회사의 다이소 진출 성과는 첫 구매를 지속적인 구매로 연결하느냐에 달려 있다는 평가가 나온다. 동화약품은 먼저 확보한 판매 기반을 신제품 구매로 이어가고, 유한양행은 경쟁 제품 사이에서 더마푸라민Rx의 인지도를 확대하는 것이 관건이다.

한 업계 관계자는 "다이소 진출은 전용 제품으로 구매 문턱을 낮추고 판매 접점과 고객층을 넓히려는 전략"이라며 "제약사 이름과 익숙한 의약품 브랜드가 첫 구매를 이끌 수 있지만, 지속적인 매출로 이어지려면 사용 만족도를 바탕으로 재구매를 확보해야 한다"고 말했다.

이어 "향후 프리미엄 제품 구매로 이어지는 효과도 기대할 수 있지만, 진출 초기인 만큼 성과를 판단하려면 최소 1년 정도 판매 추이를 지켜볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

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