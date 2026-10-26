인천 주안·부평산단에 태양광 에너지 인프라 구축…기업 전기료 절감 기대

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 26일 주안·부평산단 에너지사업을 추진했다
- 시는 320억원을 투입해 10㎿ 태양광을 설치한다
- 전력비 절감과 편의시설 개선을 2029년까지 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 주안·부평산업단지에 320억원을 투입해 태양광 발전시설을 설치, 입주기업의 전기요금 부담을 줄이는 에너지 인프라 구축사업이 추진된다.
인천시는 산업통상부가 주관하고 한국산업단지공단이 추진하는 '에너지자급자족 인프라 구축사업' 공모에 주안·부평스마트그린산업단지가 선정됐다고 26일 밝혔다.
시는 산업단지 내 공장 지붕과 주차장 등 유휴공간에 10㎿ 규모의 태양광 발전시설을 설치하며 노후 산업단지의 특성을 고려해 부지별 구조 안전성과 설치 여건을 사전에 검토할 예정이다.
전체 사업비 320억원 가운데 200억원이 국비로 지원되며 2029년 말 완료될 예정이다.
생산한 전력은 산업단지 입주기업에 합리적인 가격으로 공급해 기업의 전력비 부담을 덜어 주게 된다.
시는 발전량과 전력 사용량을 실시간으로 관리하는 통합에너지관리시스템도 구축하고 태양광 발전 수익을 산업단지에 재투자하는 '산단 햇빛소득 모델'을 도입한다.
발전 수익으로 주차환경과 근로자 편의시설을 개선해 기업과 근로자, 지역사회가 사업 성과를 함께 누리도록 할 예정이다.
박찬대 인천시장은 "전통적인 산업단지일수록 전기요금 부담은 크고 탄소 규제 대응은 어려운 것이 현실이다"며 "산업단지 내 유휴공간을 재생에너지 발전소로 바꿔 기업과 근로자, 지역이 함께 이익을 나누는 지속가능한 산업단지로 만들어 가겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com