'타짜: 벨제붑의 노래', 누적 관객 200만명 돌파

AI 핵심 요약beta
- ‘타짜: 벨제붑의 노래’가 26일 누적 관객 200만명을 돌파했다
- 2026년 한국 영화 흥행 순위 7위에 진입한 지 하루 만이다
- 청소년관람불가 영화 중 올해 유일하게 200만명을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 청불 영화 중 유일한 200만 관객 돌파작
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 누적 관객 수 200만명을 돌파했다고 26일 밝혔다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '타짜: 벨제붑의 노래'는 이날 누적 관객 수 200만명을 넘어섰다. 2026년 한국 영화 흥행 순위 TOP7에 진입한 지 하루 만이다.
올해 개봉한 영화 가운데 누적 관객 200만명을 돌파한 청소년관람불가 등급 작품은 '타짜: 벨제붑의 노래'가 유일하다.
영화는 개봉 이후 5주째 관객을 모으고 있다. CGV 골든에그지수는 93%를 기록하고 있다.
관객층에서는 20·30대 비중이 두드러졌다. CGV 예매 통계 기준 30대가 31%로 가장 높은 비중을 차지했으며 30대 이하 관객은 전체의 60%로 집계됐다.
'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 성공한 장태영(변요한)이 자신의 모든 것을 빼앗은 동명 절친 박태영(노재원)과 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수에 나서는 이야기를 그린 범죄 영화다.
허영만 작가의 만화 '타짜' 시리즈 마지막 편을 원작으로 하며 현재 전국 극장에서 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com