[PGA] 노승열, '강풍 3R 축소' 버터필드 버뮤다 챔피언십 공동 17위…올 시즌 최고순위

AI 핵심 요약beta
- 26일 버터필드 버뮤다 챔피언십이 악천후로 54홀 축소됐다
- 노승열은 10언더파 공동 17위로 시즌 최고 성적을 기록했다
- 김찬은 공동 6위에 올랐고 노승열은 페덱스컵 181위가 됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로골프(PGA) 투어 버터필드 버뮤다 챔피언십(총상금 600만 달러)이 악천후탓에 54홀로 축소됐다. 노승열은 공동 17위로 대회를 마무리했다.
이 대회는 26일(이하 한국시간) 미국 버뮤다 사우샘프턴의 포트 로열 골프 코스(파71)에서 열린 대회 최종일 4라운드가 시속 64㎞를 넘는 돌풍이 몰아치면서 취소됐다.
72명의 선수는 4라운드를 준비하고 있었지만 경기를 시작하지 못했고, 결국 경기 위원들은 협의 끝에 4라운드를 취소하고 54홀 대회로 축소하기로 결정했다.
이에 따라 전날 열린 3라운드까지 나란히 16언더파 197타로 공동 선두에 올랐던 오스틴 스머더먼(미국)과 셰이머스 파워(아일랜드)가 이날 오후 9시부터 16번 홀(파3)에서 연장전을 치러 우승자를 결정하게 됐다.
대회가 54홀로 축소되면서 3라운드까지 10언더파 203타를 작성한 노승열은 공동 17위로 대회를 마쳤다. 당초 첫 PGA 톱10 진입을 노렸던 노승열은 페덱스컵 랭킹을 181위로 8계단 끌어올린 것에 만족해야 했다.
노승열은 올해 PGA 투어 4개 중 2개 대회에서 컷 탈락했다. 이번 대회가 그의 올 시즌 최고 성적이다. 이 대회 전까지 올해 PGA 투어 최고 성적은 지난 5월 더CJ컵 바이런 넬슨에서 거둔 18위였다.
노승열은 앞으로 남은 가을 시리즈 4개 대회에서 100위 안에 들어야 내년 PGA 출전권을 확보할 수 있다.
한편 재미교포 김찬(13언더파 200타)이 공동 6위에 이름을 올렸다.
willowdy@newspim.com