'3경기 만에 골' 조규성, 팀 리그 무패 행진 선봉…11월 A매치 원정 동행하나

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=덴마크 프로축구리그 수페르리가 미트윌란에서 활약 중인 조규성(미트윌란)이 공식전 3경기 만에 득점포를 재가동하며 팀의 리그 무패행진에 앞장섰다.

미트윌란은 지난 25일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 륑비 BK와 2026~2027 덴마크 수페르리가 12라운드 경기에서 3-2로 이겼다.

[서울=뉴스핌] 미트윌란 조규성이 지난 25일(한국시간) 덴마크 헤르닝 MCH 아레나에서 열린 룅비 BK와 경기에서 최전방 공격수로 출전해 선제골을 기록했다. [사진=미트윌란 SNS] 2026.10.26 willowdy@newspim.com

리그에서 최근 3연승을 포함해 개막 12경기 연속 무패(8승 4무)를 이어가며 승점 28을 쌓은 미트윌란은 한 경기를 덜 치른 코펜하겐(승점 25)을 제치고 12개 팀 중 선두로 올라섰다.

이날 최전방 공격수로 선발 출전한 조규성이 선제골로 팀 승리에 힘을 보탰다.

전반 17분 키엘 베티엔이 상대 페널티지역 안 왼쪽에서 패스한 공이 상대 수비수 맞고 골 지역 왼쪽으로 흐르자 조규성이 강한 왼발 터닝슛으로 골문에 꽂았다.

이로써 조규성은 지난 16일 에그나티아(알바니아)와 2026~2027 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그 리그 페이즈 1차전(1-1 무) 동점 골 이후 공식전 3경기 만에 골 맛을 봤다. 올 시즌 리그에서는 2호 골이자 공식전 5호 골이다.

미트윌란은 전반 32분 사이먼 콜린에게 동점 골을 내줬지만, 추가시간 필립 빌링의 페널티킥 득점으로 전반을 2-1로 앞선 채 마쳤다.

후반 3분 프라이데이 에팀의 득점으로 승부를 더 기울였다. 조규성은 59분을 뛰고 후반 14분 교체됐다. 미트윌란은 후반 44분 구스타브 프라울로에게 한 골을 내줬지만, 리드는 끝까지 지켜냈다.

[서울=뉴스핌] 미트윌란 홍현석이 지난 25일(한국시간) 덴마크 헤르닝 MCH 아레나에서 열린 룅비BK와 경기에서 후반 교체 투입됐다. [사진=미트윌란 SNS] 2026.10.26 willowdy@newspim.com

미트윌란의 홍현석은 후반 28분 빌링과 교체로 투입돼 경기가 끝날 때까지 뛰었으나, 공격포인트는 올리지 못했다.

한편 조규성은 한국에서 열린 A매치 4연전에서 부상 때문에 소속팀에 일찍 복귀했다. 이번 골로 오는 11월 카타르에서 열리는 A매치 명단 복귀 신호탄을 쏘아올렸다.

willowdy@newspim.com