대전 동구의회, 행정사무감사 구민제보 접수

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구의회는 23일 행정사무감사 구민제보 접수를 시작했다.
- 제보는 26일부터 다음 달 13일까지 동구 행정 전반을 대상으로 받는다.
- 위법·부당 행정과 예산 낭비 등 제보 내용은 비공개로 처리한다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 동구의회가 구민 의견을 행정사무감사에 반영하기 위해 구민제보를 접수한다.
23일 동구의회에 따르면 구의회는 구정 운영 과정에서 나타난 문제점을 점검하고 행정 개선을 유도하기 위해 오는 26일부터 다음 달 13일까지 구민제보 창구를 운영한다.
제보 대상은 동구와 소속 행정기관 업무 전반으로 행정의 위법·부당한 사항을 비롯해 주요 시책과 사업에 대한 개선·건의, 예산 낭비 사례, 구민 생활에 불편을 초래하는 사항 등이다.
다만 개인의 사생활 침해 우려가 있는 내용이나 재판 또는 수사가 진행 중인 사건과 관련된 사항, 익명 제보는 접수 대상에서 제외된다.
제보 내용과 제보자 신분은 비공개로 처리해 비밀을 보장할 방침이다.
성용순 의장은 "행정사무감사는 구정 운영을 꼼꼼히 살피고 잘못된 부분을 바로잡기 위한 중요한 의정활동"이라며 "구민 여러분께서 일상에서 느끼는 불편과 개선이 필요한 사항을 적극적으로 제보해 주시길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com