세종시, 전 직원 감염병 위기대응 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 23일 전 직원 대상 감염병 전문가 소통마당을 개최했다
- 해외 감염병 동향과 예방·대응 방안을 전문가 강연으로 공유했다
- 공무원들은 해외 사례와 국외 출장 예방수칙 등 실무 정보를 익혔다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 해외 감염병 유입과 지역사회 확산 등 감염병 위기상황에 대비해 공무원들의 대응 역량 강화를 지원했다.
시는 23일 세종감염병관리지원단과 함께 전 직원을 대상으로 '2026년 감염병 전문가 소통마당'을 열고 해외 감염병 정보와 예방·대응 방안을 공유했다고 밝혔다.
이번 교육은 해외 감염병 동향과 예방 정보를 공유하고 공무원들이 감염병 발생 시 신속하고 정확하게 대응할 수 있도록 마련됐다.
교육은 '스마트한 공무원의 해외 감염병 안심 가이드, 아는 만큼 보인다'를 주제로 전문가 강연과 토크콘서트 형식으로 진행됐다.
박소연 강동성심병원 감염내과 교수는 국가별 감염병 정보 확인과 맞춤형 대비 전략을 설명했다. 이어 주은정 강북삼성병원 감염내과 교수는 감염병 조기 인식과 대응 방안을 주제로 강연했다.
참석자들은 해외 감염병 사례와 국외 출장 시 필요한 예방 수칙 등 실무와 관련한 궁금증을 해소하고 대응 정보도 공유했다.
김정옥 감염병관리지원단장은 "최근 유행하는 해외 감염병 사례와 국외 출장 시 필요한 예방 정보 등 공무원들이 궁금해하는 내용을 공유하는 자리였다"며 "이번 소통마당이 감염병에 대한 이해를 높이고 지역사회 유행과 확산을 예방하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com