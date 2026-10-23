세종시, 오토바이 보도 통행 개선 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 세종자치경찰위원회가 23일 오토바이 보도 통행 개선을 논의했다
- 관계 기관은 통학환경과 보행자 안전 개선 방안을 집중 검토했다
- 상가·공동주택 밀집지역 배달 오토바이 통행 문제가 주요 쟁점이 됐다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 보행자 안전을 위협하는 오토바이의 보도 통행을 줄이기 위해 관계 기관과 개선 방안을 모색했다.
23일 세종자치경찰위원회에 따르면 위원회는 이날 관계 기관과 제55차 실무협의회를 열고 오토바이 보도 통행 개선 방안 등을 논의했다.
회의에서는 하반기 안전한 통학환경 조성과 이륜차 보도 통행에 따른 보행안전 개선 방안이 주요 안건으로 다뤄졌다.
특히 상가와 공동주택이 밀집한 지역에서 배달 오토바이가 보도로 진입하거나 보도를 주행하면서 보행자와 어린이, 노약자의 안전을 위협하는 문제가 집중적으로 논의됐다.
김정환 실무협의회 위원장은 "보행자 중심의 교통환경 조성은 단순한 시설 개선을 넘어 시민 모두의 공감대 형성이 핵심"이라며 "관계 기관 및 부서와 사전 의견 수렴을 거쳐 현장에 맞는 실질적인 개선안을 반영·추진하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com