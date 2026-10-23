세종소방본부 "고운초 3년 연속 '불조심 어린이마당' 수상"

AI 핵심 요약beta
- 세종 고운초 5학년 4반이 23일 안전인재상을 수상했다
- 고운초는 전국 19개 대표 학급 중 4위에 올라 상금 140만원을 받았다
- 세종지역 참가 학급은 꾸준한 안전교육으로 3년 연속 수상했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종지역 초등학생들이 전국 불조심 어린이마당에서 안전인재상(소방청장상)을 수상하며 3년 연속 수상 기록을 이어갔다.
23일 세종소방본부에 따르면 고운초등학교 5학년 4반 학생들은 이날 서울 어린이대공원에서 열린 '제23회 불조심 어린이마당 전국대회 시상식'에서 안전인재상을 받았다.
소방청과 한국화재보험협회가 공동 주최하고 교육부와 11개 손해보험사가 후원한 이번 대회는 전국 초등학교 4~5학년 학급을 대상으로 진행됐다. 화재예방과 생활안전 등 25개 문항을 평가해 학급 평균 점수로 순위를 결정했다.
올해는 전국 360개 학급이 예선에 참가했다. 세종 대표로 본선에 진출한 고운초 5학년 4반은 전국 19개 시도 대표 학급 가운데 4위를 차지했으며 상금 140만원을 받았다.
세종지역 참가 학급은 꾸준한 안전교육을 바탕으로 3년 연속 안전인재상을 수상했다.
김현미 지도교사는 "학생들이 서로 단합해 열정적으로 안전 지식을 익히고 대회를 준비한 결과 좋은 성과를 거둬 기쁘다"며 "이번 경험이 아이들에게 안전의 가치를 깊이 새기는 소중한 계기가 됐길 바란다"고 말했다.
신희범 본부장은 "이번 대회가 학생들에게 안전의 중요성을 배우고 자신감을 키우는 계기가 됐길 바란다"며 "앞으로도 어린이들이 올바른 안전의식을 기를 수 있도록 다양한 안전교육과 지원을 이어가겠다"고 전했다.
vincent977@newspim.com