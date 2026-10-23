[2026AG] 한국 남자 골볼, 이란 6-4 제압…8년 만에 동메달

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 골볼 대표팀은 23일 이란을 꺾고 동메달을 획득했다.
- 한국은 6-4 역전승으로 8년 만에 시상대에 올랐다.
- 항저우 대회 동메달 결정전 패배도 설욕했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 골볼 대표팀이 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임에서 이란을 꺾고 8년 만에 동메달을 획득했다. 지난 항저우 대회 동메달 결정전에서 당한 패배도 설욕했다.
김진 감독이 이끄는 한국은 23일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 대회 남자 골볼 동메달 결정전에서 이란에 6-4(3-3 3-1) 역전승을 거뒀다.
한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회 동메달 이후 8년 만에 시상대에 올랐다. 2010 광저우 대회 은메달을 포함하면 아시안패러게임 통산 세 번째 메달이다.
특히 2022 항저우 대회에서 이란에 당한 패배를 되갚았다. 당시 한국은 동메달 결정전에서 이란에 3-7로 패하며 4위에 머물렀다.
골볼은 시각장애인 선수 3명이 한 팀을 이뤄 소리가 나는 공을 상대 골문에 굴려 넣는 스포츠다. 선수들은 공 안에 들어 있는 방울 소리를 듣고 위치를 파악해 공격하거나 몸으로 공을 막아 수비한다.
이번 대회에서 한국은 예선 4승 1패로 2위를 차지하며 준결승에 진출했다. 그러나 일본에 3-9로 패해 결승 진출에 실패했고, 동메달 결정전에서 이란을 상대로 승리했다.
이날 한국은 정인태(충청남도장애인체육회)가 4골, 김명진(전라남도장애인체육회)이 2골을 넣으며 승리를 이끌었다.
출발은 쉽지 않았다. 한국은 전반 이란에 선제골을 허용했지만, 정인태가 상대 왼쪽과 중앙 수비를 집중적으로 공략해 3골을 터뜨리며 전반을 3-3으로 마쳤다.
후반에도 접전이 이어졌다. 한국은 김명진의 반칙으로 페널티 스로를 허용하며 다시 3-4로 뒤졌다. 그러나 경기 종료 5분 9초를 남기고 정인태의 슈팅이 상대 중앙 수비수를 맞고 골문으로 들어가며 4-4 동점을 만들었다.
이후 김명진이 해결사로 나섰다. 종료 3분 14초 전 상대 왼쪽 수비를 공략해 역전 골을 터뜨렸고, 1분 47초를 남기고 페널티 스로까지 성공시키며 6-4 승리를 확정했다.
한편 한국 여자 골볼 대표팀은 이날 열린 동메달 결정전에서 태국에 1-3으로 패하며 4위로 대회를 마쳤다. 여자 대표팀은 예선에서 1승 2패로 3위를 기록한 뒤 준결승에서 일본에 0-4로 졌다.
동메달 결정전에서는 0-2로 뒤진 상황에서 박민경의 만회골로 추격했지만, 이후 페널티 스로로 추가 실점하며 메달 획득에 실패했다.
football1229@newspim.com