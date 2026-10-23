순천시, 방산 성장기반 다진다…전문가 정책위 가동

AI 핵심 요약beta
- 순천시가 23일 방위산업 정책위원회를 출범했다
- 산학연관 전문가 15명이 방산 정책과 사업을 심의한다
- 제조업 기반 활용해 방산 클러스터와 첨단화를 추진한다
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시가 방위산업 정책위원회를 출범하고 지역 제조업 기반을 활용한 방위산업 육성에 나섰다.
순천시는 23일 시청 대회의실에서 제1기 방위산업 정책위원회 위촉식과 첫 회의를 열었다고 밝혔다.
위원회는 민선 9기 방위산업 육성정책의 전문성과 실효성을 높이기 위해 산학연관 전문가 등 15명으로 구성됐으며 주요 정책과 사업을 자문·심의·의결한다.
이날 위촉패 수여와 부위원장 선출에 이어 방위산업 육성 추진현황과 계획을 공유하고 주요 정책과제를 논의한 시는 위원회를 통해 지역 산업 여건에 적합한 방산 분야와 정책사업을 검토해 정책의 타당성과 실행력을 높일 계획이다.
금속·기계·소재부품 등 제조업 기반을 활용해 단기적으로 방산혁신 클러스터 공모에 대응하고 지역기업 지원체계를 구축한다. 중장기적으로는 체계기업 유치와 인공지능(AI) 등 첨단기술 융합을 통한 방위산업 고도화를 추진한다.
정책위원장인 손훈모 순천시장은 "방위산업은 순천의 제조 경쟁력을 한 단계 높일 새로운 기회"라며 "위원회에서 논의한 방향을 바탕으로 지속가능한 방위산업 생태계를 조성하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com