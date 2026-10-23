고흥군, 다문화가족 지역사회 교류의 장 마련

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 23일 다문화가족 어울림 한마당을 개최했다
- 다문화가족과 주민 350여 명이 문화공연과 퍼레이드로 소통했다
- 군은 결혼이민자와 자녀 지원 등 지역사회 통합을 추진한다
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군의 다문화가족과 지역 주민이 서로의 문화를 이해하고 소통하는 화합의 장이 열렸다.
고흥군은 23일 군민회관에서 다문화가족과 지역 주민 등 350여 명이 참석한 가운데 '다문화가족 어울림 한마당'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 다양한 문화적 배경을 가진 주민들이 서로의 차이를 존중하고 지역공동체의 일원으로 교류할 수 있도록 마련됐다.
식전 행사에서는 다문화자녀로 구성된 '꿈이 자라는 새싹들'의 합창과 태국 전통춤 공연에 이어 각국 전통의상 퍼레이드가 진행됐다.
기념식에서는 다문화가족의 안정적인 정착과 지역사회 통합에 기여한 유공자를 표창했으며 다문화자녀의 동화 읽기 발표도 이어졌다.
공영민 군수는 "다문화가족 한 분 한 분은 고흥의 소중한 이웃이자 지역의 미래를 함께 만들어가는 가족"이라며 "서로의 다름을 존중하고 따뜻한 마음을 보듬으며 누구나 행복하게 살아갈 수 있는 고흥을 만들어 가겠다"고 말했다.
현재 고흥군에는 결혼이민자 565명과 다문화가정 자녀 917명이 거주하고 있으며 군은 가족센터를 중심으로 가족지원과 돌봄·교육 및 다문화가족의 사회 적응을 위한 사업을 추진하고 있다.
chadol999@newspim.com