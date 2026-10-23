용인시 조기성 선수, '아시안패러게임' 개인혼영 150m 금메달

AI 핵심 요약beta
- 조기성 선수가 22일 아시안패러게임 개인혼영서 금메달을 획득했다
- 2분43초36으로 우승해 12년 만에 대회 정상에 올랐다
- 은메달 2개를 더해 대회 통산 메달 12개를 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시청 장애인수영팀 소속 조기성 선수가 '2026 아이치·나고야 아시안패러게임' 남자 개인혼영 150m에서 금메달을 획득했다.
용인시는 조기성 선수가 지난 22일 일본 나고야 종합체육관에서 열린 결승에서 2분 43초 36의 기록으로 우승했다고 23일 밝혔다.
2014년 인천 대회 이후 12년 만에 아시안패러게임 정상에 오른 것으로 개인 통산 두 번째 금메달이다.
이번 대회에서 조 선수는 자유형 50m와 평영 50m에서 은메달을 추가한 데 이어 개인혼영 150m에서 금메달을 차지하며 총 3개의 메달을 획득했다. 이로써 아시안패러게임 통산 메달은 12개로 늘었다.
이상일 용인특례시장은 조기성 선수와 주길호 장애인수영팀 감독에게 직접 축하 전화를 걸어 선수단의 성과와 노고를 격려했다.
용인특례시는 앞으로도 직장운동경기부 선수들이 안정적인 환경에서 훈련하고 국제대회에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.
seraro@newspim.com