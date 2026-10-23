파주시, '대남방송 재개 예고'에 주민 보호 적극 대응

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 23일 북한 대남방송 재개 예고에 대응했다
- 시는 방송 재개 시 소음 측정과 현장 점검을 실시한다
- 주민 피해 분석을 토대로 관계 기관과 해결책을 마련한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시가 북한의 대남 방송 재개 예고에 따라 소음 피해 예방과 주민 보호를 위해 적극 대응에 나섰다.
파주시는 지난 22일 북한의 대남 방송 재개 예고로 약 1년 4개월 만에 대남 방속 재개 가능성이 제기 되자 정신적 스트레스 등 주민 피해가 예상되는 대남확성기 영향권 지역을 중심으로 방송 재개 시 소음 측정 실시와 현장 상황 등을 면밀히 점검할 것이라고 23일 밝혔다.
또한 실제 방송 재개 여부와 소음 영향 수준을 확인하고 주민 의견과 민원 동향 및 피해 상황 등을 종합적으로 분석해 관계 기관과 협력해 대응 방안을 마련할 방침이다.
시는 접경 지역 주민들이 더 이상 소음과 불안으로 일상생활을 침해받아서는 안 된다는 입장이다.
이에 주민의 평온한 생활권 보호를 위해 북한의 대남방송을 반대하는 한편 정부와 관계 기관에 근본적인 해결책 마련을 요청하기로 했다.
손배찬 시장은 "대남 소음 방송 재개는 접경지역 주민들이 겪게 될 직접적인 소음뿐만 아니라 파주시 전체의 일상과 지역 경제, 시민 안전에 직간접적인 피해를 초래하는 중대한 사안"이라며 "주민 안전과 생활권 보호를 최우선 가치로 두고 적극적인 대응책을 마련하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com