전남광주특별시교육청, AI시대 진로 교육 전문성 강화

AI 핵심 요약beta
- 전남광주교육청이 22~23일 나주에서 진로교사 역량강화 연수를 운영했다
- 교사들은 진로검사·코칭과 AI 활용 상담·수업 실습을 진행했다
- 2028학년도 대입 변화와 미래 진로교육 방향을 살피며 지도 방안을 모색했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 22~23일 나주에서 AI시대 진로·진학지도 전문성 강화를 위한 '중등 진로전담교사 역량강화 연수'를 운영했다고 밝혔다.
이번 연수는 진로심리검사와 코칭 기법을 활용한 학생 맞춤형 상담 역량을 높이고 인공지능(AI) 시대의 교육환경과 2028학년도 대학입시 변화에 대응하는 진로진학지도 전문성을 강화하기 위해 마련됐다.
연수 첫날에는 SMART 진로학습종합검사의 이해와 상담 사례 분석, 코칭 대화 기술과 진로·학습 상담 적용, AI를 활용한 진로상담·수업·진로활동 실습 등을 진행했다.
참가 교사들은 실제 상담 사례를 공유하고 학교 현장에서 활용할 수 있는 진로지도 방법을 익혔다.
그 다음 날에는 인공지능 시대의 미래 진로교육 방향, 2028학년도 대학입시 변화와 진로진학지도 방향 등을 다뤘다.
특히 미래 직업환경과 대입제도 변화에 따른 진로전담교사의 역할을 살펴보고 학생의 진로설계와 진학 선택을 지원하는 방안을 모색했다.
전남광주특별시교육청은 이번 연수를 통해 교사들의 진로상담 전문성을 높이고 진로심리검사와 코칭, 인공지능을 활용한 학생 맞춤형 진로교육이 학교 현장에 확산할 것으로 기대했다.
ej7648@newspim.com