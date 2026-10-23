[프로야구] '통산 2100안타' 장성호, 유소년 타격 강사 변신…24일 KBO 유튜브 공개

AI 핵심 요약beta
- 장성호 해설위원이 23일 유소년 야구 타격 강사로 나섰다
- KBO는 24일 장성호 출연 타격 교육편을 공개한다
- 콘텐츠는 기본기와 실전 기술 등 총 4편으로 구성됐다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = KBO리그 통산 2100안타를 기록한 KBSN 스포츠 장성호 해설위원이 유소년 야구 선수들을 위한 타격 강사로 나선다.
한국야구위원회(KBO)는 장 위원이 출연하는 유소년 야구 교육 콘텐츠 '크보 레전드 레슨(크레레)' 타격편을 오는 24일 오전 10시 KBO 공식 유튜브 채널에서 공개한다고 23일 밝혔다.
장 위원은 현역 시절 KBO리그 역대 세 번째로 개인 통산 2000안타를 달성한 타자다. 9년 연속 3할 타율을 기록했으며, 통산 2100안타 221홈런을 남겼다. 특히 1101개의 볼넷을 얻는 동안 삼진은 879개에 그칠 정도로 뛰어난 선구안을 자랑했다.
이번 타격편에서는 현역 시절 경험을 바탕으로 타격 기본기와 경기 상황에 따른 대응 방법을 설명한다. 준비 자세와 타격 리듬, 선구안, 타석 위치 등 기본적인 요소부터 상대 투수의 구종과 특성을 분석해 유리한 타격 상황을 만드는 방법까지 다룬다.
타격 부진에 빠졌거나 상대하기 어려운 투수를 만났을 때 필요한 멘탈 관리 방법도 소개한다. 반복 훈련을 통한 자신감 형성과 기본기의 중요성 등 유소년 선수들이 훈련 과정에서 활용할 수 있는 내용도 포함됐다.
타격편은 멘탈 관리, 타격 기본기, 실전 기술 등을 주제로 총 4편으로 구성됐다. 이론 설명과 실전 시연을 함께 담았으며, 24일 첫 공개를 시작으로 31일, 11월 7일, 14일 매주 토요일 오전 10시에 한 편씩 공개된다.
'크보 레전드 레슨'은 KBO 출신 선수들이 현역 시절 쌓은 경험을 유소년 선수들에게 전달하는 교육 콘텐츠다. 앞서 윤석민 TVING SPORTS 해설위원이 투수편을, 조성환 KBSN 해설위원과 김재호 전 SPOTV 해설위원이 수비편을 맡았다.
football1229@newspim.com