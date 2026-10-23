세종경찰청·선양소주, '마약류 범죄예방' 협력

AI 핵심 요약beta
- 세종경찰청과 선양소주가 23일 마약류 범죄 예방 홍보에 나섰다
- 선양 린 20만 병에 예방 문구와 신고·상담 번호를 담아 유통했다
- 세종·대전·충남 식당에 배포해 시민 경각심과 신속 대응을 유도했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
범죄 신고 112·상담 1342 등도 안내
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종경찰청과 선양소주가 지역 대표 소주를 활용해 일상 속 마약류 범죄 예방 홍보에 나선다. 소주병 라벨에 마약류 근절 메시지와 신고·상담 전화번호를 담아 시민들의 경각심을 높이고 범죄 예방과 신속한 대응을 유도한다.
23일 세종경찰청은 선양소주와 협력해 소주 제품 '선양 린' 20만 병에 마약류 범죄 예방 문구를 담은 보조라벨을 부착해 이달 중 세종·대전·충남 지역 식당 등에 유통한다고 밝혔다.
지역 기업과 경찰이 협력해 시민들이 일상에서 마약류의 위험성을 인식하고 범죄 의심 시 신고·상담으로 이어질 수 있도록 생활밀착형 예방 홍보를 강화하기 위한 것이다.
라벨에는 '일상을 지키는 확실한 방법! 마약을 시작하지 않는 것입니다'라는 예방 문구와 함께 마약 범죄 신고 전화 112, 상담 전화 1342가 안내된다.
강재규 선양소주 영업본부장은 "지역 대표 기업으로서 사회적 책임을 다하고 안전한 지역사회를 만드는 데 보탬이 되고자 마약류 범죄 예방 홍보에 동참하게 됐다"고 말했다.
세종경찰청 관계자는 "마약에 대한 단 한 번의 호기심으로도 일상이 무너질 수 있는 만큼 예방이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 다양한 예방 활동과 홍보를 지속적으로 추진해 안전한 세종시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com