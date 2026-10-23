송혜교, 매니지먼트 스탠드와 전속계약…'천천히 강렬하게' 공개 앞두고 새 출발

AI 핵심 요약beta
- 스탠드는 23일 배우 송혜교와 전속계약을 체결했다
- 송혜교는 더 글로리와 검은 수녀들로 연기폭을 넓혔다
- 송혜교는 넷플릭스 시리즈 천천히 강렬하게 공개를 앞뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 송혜교가 매니지먼트 스탠드(STAND)와 손잡고 새로운 출발에 나선다.
스탠드는 23일 송혜교와 전속계약 사실을 밝히며 "송혜교와 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다. 작품과 연기에 집중할 수 있도록 세심한 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다. 아울러 "작품 활동을 비롯한 국내외 활동 전반에 든든히 함께하겠다"고 덧붙였다.
송혜교는 다양한 장르의 작품에 도전하며 자신만의 연기 색깔을 구축해 온 배우다. 절제된 표현력과 섬세한 감정 연기로 인물의 내면을 깊이 있게 표현해 왔으며, 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 강렬한 연기 변신을 선보이며 글로벌 시청자들의 호응을 얻었다. 영화 '검은 수녀들'에서도 새로운 모습을 보여주며 연기 스펙트럼을 확장했다.
꾸준한 작품 활동과 도전을 통해 독보적인 존재감을 입증해 온 송혜교가 스탠드와 함께 어떤 행보를 이어갈지 관심이 쏠린다.
스탠드는 배우의 작품 활동을 지원하는 한편, 다양한 협업을 통해 콘텐츠 전반으로 사업 영역을 확장해 나갈 계획이다.
한편, 송혜교는 노희경 작가와 이윤정 감독이 의기투합한 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다.
moonddo00@newspim.com