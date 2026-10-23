미국, 제1회 FIFA 여자 클럽 월드컵 개최지로 선정

AI 핵심 요약beta
- FIFA가 23일 제1회 여자 클럽 월드컵 개최지로 미국을 선정했다
- 대회는 2028년 1월 5일부터 30일까지 19개 구단이 참가해 열린다
- 아시아 출전권 3장 중 우한 장다와 내고향이 출전을 확정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
북한 내고향 출전 확정...화천 KSPO 도전
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 제1회 국제축구연맹(FIFA) 여자 클럽 월드컵 개최지가 미국으로 결정됐다.
FIFA는 23일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 제1회 FIFA 여자 클럽 월드컵 개최지를 미국으로 선정했다고 발표했다. 이번 대회는 2028년 1월 5일부터 30일까지 치러진다.
미국은 2025년 남자 클럽 월드컵, 2026 북중미 월드컵에 이어 2028년 여자 클럽 월드컵까지 FIFA 주요 대회를 연속 개최하게 됐다. 미국은 멕시코, 자메이카, 코스타리카와 함께 2031년 여자 월드컵 공동 개최도 신청했다.
처음 출범하는 여자 클럽 월드컵에는 6개 대륙에서 총 19개 구단이 참가한다. 대륙별 출전권은 유럽 6장, 아시아·아프리카·북중미·남미 각 3장, 오세아니아 1장으로 배정됐다. 출전 티켓은 2024년부터 2027년 사이 끝나는 대륙별 클럽대항전 우승팀에 우선 부여된다.
아시아에 배정된 3장의 출전권 중 2장은 주인 찾기를 마쳤다. 2024-2025 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 우승팀 우한 장다(중국)와 2025-2026 AWCL 정상에 오른 내고향(북한)이 출전을 확정했다.
남은 1장의 아시아 출전권은 2026-2027 AWCL 성적에 따라 가려진다. 한국에서는 2025 WK리그 우승팀 화천 KSPO가 출전해 초대 대회 출전권 확보에 도전한다.
psoq1337@newspim.com