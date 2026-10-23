부산시, 나눔명문기업 100호 달성…지역사회 기부문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 23일 나눔명문기업 100호 달성 기념식을 개최했다
- JH라이팅 등 6개 기업이 99호부터 104호로 가입했다
- 시는 기업과 협력해 지역 나눔문화 확산을 지원할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 기업들의 누적 기부가 부산의 나눔명문기업 100호 달성이라는 이정표를 세웠다.
부산시는 23일 시청 7층 의전실에서 전재수 시장과 최금식 부산사회복지공동모금회 고문, 신규 나눔명문기업 대표 등이 참석한 가운데 '나눔명문기업 100호 달성 기념 공동 가입식'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사에는 나눔명문기업 99호부터 104호까지 6개 기업이 참여했다. 가입 기업은 JH라이팅, ㈜그린켐텍, BNK투자증권, ㈜삼화교역, 한비건축사사무소, ㈜케이시스다.
나눔명문기업은 부산사회복지공동모금회에 5년간 1억 원 이상을 기부한 기업을 뜻한다. 기업의 기부와 사회공헌활동을 통해 지역사회와 상생하고 나눔의 가치를 실천하는 기부 프로그램이다.
이번 100호 달성이 지역기업들이 어려운 이웃을 위한 나눔에 지속적으로 동참해 온 결과이다. 기업의 기부가 일회성 지원을 넘어 지역사회 나눔문화 확산으로 이어질 것으로 기대된다.
시는 지역기업과 협력을 강화해 기부와 사회공헌활동이 지역사회 곳곳으로 확산하도록 지원할 계획이다.
전재수 시장은 "나눔명문기업 100호 달성은 어려운 이웃을 향한 기업들의 따뜻한 마음이 모여 이뤄낸 뜻깊은 성과"라며 "지역기업과 함께 나눔의 가치를 확산하고 사회적 약자와 동행하며 시민 누구도 소외되지 않는 따뜻한 부산을 만들어 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com