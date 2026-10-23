논산 강경중·강경여중 통합 투표 '가결'…2029년 남녀공학 전환

AI 핵심 요약beta
- 논산계룡교육지원청은 23일 강경중·강경여중 통합투표가 가결됐다고 밝혔다.
- 두 학교 학부모 찬성률은 각각 70.67%와 76.04%로 기준을 충족했다.
- 교육지원청은 2029년 3월 통합과 남녀공학 전환을 추진한다.
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[논산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 논산시 강경중학교와 강경여자중학교의 학교 통합을 위한 학부모 찬반투표가 두 학교 모두에서 가결됐다. 이에 따라 강경여중을 강경중으로 통합하는 절차가 본격화되며 2029년 3월 남녀공학 전환이 추진된다.
논산계룡교육지원청은 지난 19일부터 21일까지 사흘간 두 학교 학부모를 대상으로 실시한 통합 찬반투표에서 모두 전체 선거인의 60% 이상이 찬성했다고 23일 밝혔다.
강경중은 전체 선거인 75명 가운데 63명이 투표에 참여했으며, 이 중 53명이 찬성했다. 투표율은 84%, 전체 선거인 대비 찬성률은 70.67%다.
강경여중 역시 전체 선거인 96명 중 84명이 투표해 73명이 찬성했다. 투표율은 87.5%, 찬성률은 76.04%로 집계됐다.
두 학교 모두 통합 가결 기준인 전체 선거인 60% 이상 찬성을 확보하면서 학교 통합 추진에 필요한 학부모 동의 절차를 통과했다.
이번 통합은 학령인구 감소에 따른 학교 규모 축소에 대응하기 위한 조치다. 교육지원청은 그동안 학교 적정규모 육성 추진협의체를 운영하고 학부모 설명회를 열어 통합 의견을 수렴해 왔다.
통합 예정일은 2029년 3월 1일이다. 교육지원청은 앞으로 행정예고 등 관련 절차를 진행하고 학교시설 개선과 공동교육과정 운영 등 남녀공학 전환을 위한 준비에 나설 계획이다.
통합에 따른 학생들의 적응을 돕기 위해 배움장려금과 교육복지 물품 지원 방안도 마련한다.
교육지원청 관계자는 "남은 행정절차를 차질 없이 진행하고 학생들이 안정적인 교육환경에서 학업을 이어갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com