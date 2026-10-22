수자원공사, 보성군 청년 자립에 800만 원 기탁

AI 핵심 요약beta
- 한국수자원공사 영·섬유역협력단은 22일 보성군에 800만원을 기탁했다
- 기탁금은 자립준비청년의 안정적인 사회 진출과 자립 지원에 사용된다
- 기탁금은 임직원 참여로 조성한 물사랑 나눔펀드로 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군은 한국수자원공사(K-water) 영·섬유역협력단이 지역 자립준비청년의 안정적인 사회 진출을 지원하기 위해 800만원을 기탁했다고 22일 밝혔다.
기탁금은 공사 임직원의 자발적인 참여로 조성한 '물사랑 나눔펀드'로 마련됐으며 보성군 내 자립준비청년의 자립 지원에 사용될 예정이다.
자립준비청년은 아동양육시설과 공동생활가정 또는 가정위탁 등의 보호를 받다가 보호가 종료돼 독립생활을 준비하는 청년을 말한다.
한승철 영·섬유역협력단장은 "이번 나눔이 자립준비청년의 성공적인 사회 진출에 도움이 되길 바란다"며 "지속적인 협력을 통해 지역 주민에게 희망을 전하는 나눔 활동을 펼치겠다"고 말했다.
김철우 보성군수는 "임직원들의 정성이 담긴 지원금이 자립준비청년들에게 전달돼 큰 힘이 될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.
영·섬유역협력단은 2024년부터 보성군 지방상수도 노후 상수관망 정비사업을 위탁받아 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급을 위한 사업을 추진하고 있다.
chadol999@newspim.com