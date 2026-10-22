[PBA] 4세트 0-12서 뒤집었다...조재호, 역전 드라마로 64강

농협카드 챔피언십 128강서 김태호에 승부치기승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '리틀 쿠드롱' 조재호(NH농협카드)가 4세트 0-12의 절체절명 위기를 뒤집는 대역전 드라마를 쓰며 64강에 올랐다.

조재호는 21일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 5차 투어 '지금 잘 사는 방법 zgm NH농협카드 PBA-LPBA 챔피언십' PBA 128강에서 김태호를 상대로 세트 스코어 2-2로 맞선 뒤 승부치기 끝에 기적 같은 승리를 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 조재호. [사진=PBA] 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

패배 직전에서 일궈낸 집념의 승리였다. 조재호는 1세트를 17이닝 접전 끝에 15-12로 먼저 가져왔으나 2세트를 11-15(9이닝), 3세트를 10-15(10이닝)로 내리 내주며 벼랑 끝에 몰렸다. 이어진 4세트에서도 김태호가 2이닝 만에 12점을 몰아쳐 0-12까지 점수 차가 벌어지며 패색이 짙었다.

하지만 조재호의 집중력이 빛을 발했다. 3이닝부터 4-3-3점을 차례로 엮어 순식간에 10-12로 바짝 추격했다. 이어 7이닝에 12-12 동점을 만든 조재호는 9이닝에 남은 3점을 몰아치며 15-13으로 4세트를 극적으로 따냈다. 기세를 탄 조재호는 승부치기 선공에서 하이런 9점을 폭발하며 2점에 그친 김태호를 따돌리고 64강 티켓을 거머쥐었다. 조재호는 22일 오후 10시 김남수와 32강 진출을 다툰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 응우옌꾸옥응우옌. [사진=PBA] 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

'베트남 돌풍'도 매서웠다. 직전 4차 투어 우승자 응우옌꾸옥응우옌(베트남)은 이용재를 3-1로 제압했고 3차 투어 챔피언 응우옌쩐타인타오(베트남)는 3세트 퍼펙트큐를 앞세워 김정호를 3-0으로 완파했다. '승부사' 최성원(휴온스)과 '3쿠션 바이블' 이충복(하이원리조트), 김준태(하림), 김재근(크라운해태), 강민구(우리금융캐피탈)도 64강에 합류했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이미래. [사진=PBA] 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

함께 열린 LPBA 32강전에서는 이미래(하이원리조트)가 김진아(하나카드)와 접전 끝에 승부치기에서 하이런 7점을 터뜨리며 16강에 진출했다. 박정현(하림)은 용현지(웰컴저축은행)를 3-0으로 완파했고, 임정숙(크라운해태), 김보미(NH농협카드), 서한솔(휴온스) 등도 16강 대열에 이름을 올렸다.

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