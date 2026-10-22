안산시, 서울재팬클럽 소속 일본 기업인 초청…ASV지구 투자유치 총력

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이민근 시장 "한일 첨단기술 협력으로 시너지 기대...기업 친화적 지원 아끼지 않을 것"



[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시가 경기경제자유구역청과 손잡고 서울재팬클럽(SJC) 소속 일본 기업인들을 안산사이언스밸리(ASV)지구로 초청해 본격적인 투자유치 활동을 펼쳤다.

이민근 안산시장이 21일 서울재팬클럽 회원사 소속 일본기업인들을 초청해 안산사이언스밸리(ASV)지구 투자유치 설명을 하고 있다. [사진=안산시]

안산시는 지난 21일 서울재팬클럽 회원사 한국 법인장 등 일본 기업인 20여 명을 비롯해 경기경제자유구역청, 경기도외국인투자기업협의회, 한양대학교 관계자 등 30여 명이 참가한 가운데 ASV지구 현장 설명회 및 투어를 개최했다고 22일 밝혔다.

서울재팬클럽은 국내 진출 일본계 기업 350여 개가 참여하는 대표적인 경제단체다. 시는 이번 행사를 통해 일본 기업인들에게 경제자유구역으로 지정된 ASV지구의 우수한 연구·산업 인프라를 소개하고 향후 기술 협력 및 투자 유치를 이끌어낸다는 구상이다.

이날 방문단은 ASV지구 개발계획과 투자환경 브리핑을 청취한 뒤 한양대학교 ERICA 캠퍼스혁신파크를 찾아 기업 입주 여건과 첨단 연구 인프라를 둘러봤다.

이민근 안산시장은 현장에서 일본 기업인들을 직접 맞아 "ASV지구는 한양대 ERICA를 중심으로 연구 인력과 기관이 집적된 첨단 혁신 거점으로 올해 1월 경기경제자유구역으로 지정되며 외투기업에 새로운 기회가 열렸다"며 "일본의 정밀공학 기술력과 한국의 첨단기술 응용력이 결합하면 큰 시너지를 낼 것"이라고 적극적인 투자를 요청했다.

이어 오찬 간담회 후 방문단은 외투기업인 인테그리스코리아 테크놀러지센터와 경기테크노파크 디지털전환허브를 견학했다. 인테그리스코리아 측은 신규 사옥 건립 당시 안산시의 파격적인 행정 지원으로 2주 만에 건축 인허가를 취득했던 사례를 공유하며 시의 원스톱 기업 지원 역량을 증언했다.

안산시는 오는 12월 준공 예정인 한양대 ERICA 캠퍼스혁신파크 산학연허브동(연면적 2만 2474㎡, 약 90실 규모)에 첨단 유망기업을 유치하기 위해 '2026 로보월드' 공동 투자설명회 등 적극적인 기업 유치 행보를 이어갈 계획이다.

이민근 안산시장은 "안산은 우수한 R&D 역량과 탄탄한 제조 기반을 동시에 갖춘 최적의 투자처"라며 "국내외 유망기업들이 안산에서 안심하고 지속 성장할 수 있도록 기업 친화적인 환경과 원스톱 행정 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com