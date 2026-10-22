JMW 바이툴즈, '카카오쇼핑페스타'서 음식물처리기 할인가 판매 및 라이브 방송 진행

AI 핵심 요약beta
- 바이툴즈가 22일부터 25일까지 음식물처리기 프로모션을 진행했다
- 톡딜 구매자에게 무상 A/S 연장과 포인트·필터를 제공했다
- 22일 쇼핑라이브에서 무료 체험과 필터 증정 이벤트를 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 헤어기기 전문 기업 JMW의 라이프스타일 브랜드 '바이툴즈(BYTULZ)'가 카카오의 쇼핑행사인 '카카오쇼핑페스타'에 참가해 오는 10월 22일부터 25일까지 음식물처리기 단독 프로모션을 진행한다.
이번 행사 기간 카카오 톡딜을 통해 해당 제품을 구매하는 소비자를 대상으로 기본 무상 A/S 기간 1년 연장 혜택과 함께 카카오 포인트 적립, 제품 전용 필터 추가 증정이 제공된다.
아울러 행사 첫날인 10월 22일 오후 8시 30분부터 1시간 동안 카카오 쇼핑라이브 채널을 통한 실시간 커머스 방송이 진행된다. 해당 방송 중 구매 고객에게는 30일 무료 체험 기회와 1년 사용 분량의 교체용 필터가 증정된다. 또한 선착순 구매자를 대상으로 JMW 블로우셋 스타일러를 지급하며, 방송 중 구매 인증 및 댓글 참여자를 대상으로 한 별도 경품 이벤트가 병행된다.
프로모션 대상 제품인 바이툴즈 음식물처리기는 가로 폭 18cm 규격의 슬림형 외형 구조로 설계된 주방 가전이다. 처리 용량 제원은 2.7L이며, 동작당 최단 처리 시간은 1시간 9분으로 측정된다. 악취 방지를 위해 3중 탈취 케어 시스템이 탑재되어 있으며, 외관은 디스플레이 비노출형 구조에 스톤 베이지 색상이 적용됐다.
행사 세부 조건 및 참여 방법은 바이툴즈 공식 SNS 및 카카오 톡딜, 카카오 쇼핑라이브 기획전 페이지를 통해 확인할 수 있다.
ohzin@newspim.com