콘진원, '한국 ESG 혁신정책 대상'서 지배구조(G) 부문 대상

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원은 20일 ESG 혁신정책 대상 지배구조 부문 대상을 수상했다
- 콘진원은 5년 연속 수상하며 콘텐츠산업 ESG 성과를 인정받았다
- 콘진원은 민관 협력으로 중소기업 ESG 확산과 지속가능성 지원을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국콘텐츠진흥원은 (사)한국정책학회가 주최한 '제5회 한국 ESG 혁신정책 대상'에서 '지배구조(G) 부문 대상'을 수상했다고 20일 밝혔다.
콘진원은 2022년부터 5년 연속 수상하며 환경·사회·지배구조(ESG) 분야의 지속적인 성과를 인정받았다.
'한국 ESG 혁신정책 대상'은 한국정책학회가 공공기관과 공기업이 추진한 우수한 환경·사회·지배구조 정책 사례를 발굴·확산하기 위해 제정한 상으로, 각 분야에서 두드러진 성과를 거둔 기관에 수여한다.
이번 수상은 콘진원이 콘텐츠산업의 지속가능한 성장을 위해 산업계 주요 기업과 민관 협력 거버넌스를 구축하고, 개별 기업의 지속가능 경영 역량을 산업 전반으로 확산하는 협력체계를 마련한 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 크다.
콘진원은 세계적으로 강화되는 지속가능 경영 공시와 관련 요구에 대응하고, 콘텐츠산업 전반의 지속가능 경영 경쟁력을 강화하기 위해 지난해 11월 'K콘텐츠 ESG 리더스'를 출범했다.
'K콘텐츠 ESG 리더스'에는 음악 분야 SM엔터테인먼트, YG엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트, 하이브, 방송 분야 CJ ENM, SBS, 스튜디오드래곤, 콘텐트리중앙, 게임 분야 크래프톤, 펄어비스 등 국내 주요 콘텐츠기업 10개 사가 참여했다.
특히 참여기업들은 출범 당시 환경적 책임 실천, 사회적 책임 이행, 투명한 거버넌스 확립, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 확산을 위한 네트워크 구축 등 4대 실천 방향에 뜻을 모았다. 이를 통해 개별 기업의 지속가능 경영 대응 역량을 결집하고, 산업계가 공동으로 현안에 대응할 수 있는 민관 협력체계를 구축했다.
콘진원은 민관 협력 거버넌스를 기반으로 콘텐츠산업 특성을 반영한 환경·사회·지배구조(ESG) 실천 도구를 개발하고, 이를 지원사업과 연계하는 등 실질적인 성과 창출에도 힘쓰고 있다.
대표적으로 CJ ENM과의 협력을 통해 방송영상 분야 탄소배출계산기를 발표하고, SM엔터테인먼트와 협력해 공연·행사 분야 탄소배출계산기를 마련했다.
이는 콘텐츠 기업들이 제작 현장에서 지속가능한 경영을 실천하고, 탄소배출량을 직접 측정·관리할 수 있도록 지원하기 위한 것이다.
또한 콘진원은 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 산업 현장에 확산하기 위해 콘텐츠 지원사업에 관련 가점 지표를 신설했다. 이를 통해 콘텐츠 기업들이 환경·사회·지배구조(ESG)를 단순한 규제 대응이나 사회적 책임을 넘어, 글로벌 진출과 지속가능한 성장을 위한 경쟁력으로 활용할 수 있도록 유도하고 있다.
콘진원은 이번 성과를 바탕으로 대기업 중심의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 경험과 실천 노하우가 중소 콘텐츠기업과 산업 전반으로 확산될 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.
이를 위해 'K콘텐츠 ESG 리더스'를 중심으로 기업 간 협력과 공동과제 발굴을 지속하는 한편, 참여기업의 우수 환경·사회·지배구조(ESG) 실천사례를 공유하고 중소기업이 현장에서 활용할 수 있는 'K콘텐츠 ESG 경영 우수사례집'을 발간할 예정이다.
김윤지 콘진원장은 "이번 수상은 콘텐츠산업 대표기업들과 함께 민관 협력체계를 구축하고, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 산업 공동의 실천과제로 확장한 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 크다"라며 "앞으로도 대기업의 경험과 역량이 중소 콘텐츠기업까지 확산되고, K콘텐츠산업의 지속가능한 글로벌 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 지원을 강화하겠다"라고 말했다.
alice09@newspim.com