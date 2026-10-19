전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.19 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 ICT

속보

더보기

AI가 낮춘 게임 글로벌 출시 문턱…번역·현지화 부담 줄인다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국내 게임사들이 19일 AI 번역·검수로 해외 출시 부담을 줄였다
  • AI가 게임 용어집과 세계관을 반영해 번역 일관성을 높였다
  • 넷마블은 32개 언어와 현지화 검수 자동화 기술을 개발했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

게임 고유 용어·세계관 반영
넷마블, 32개 언어 지원하는 번역 AI 운영

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 국내 게임업계에서 인공지능(AI)을 활용한 번역·현지화 기술이 발전하면서 해외 출시를 위한 언어 장벽이 낮아지고 있다. 과거에는 전문 번역업체에 작업을 맡기더라도 게임 고유의 용어와 세계관이 제대로 반영됐는지 별도로 확인해야 했지만 최근에는 AI가 번역부터 검수까지 맡으면서 현지화 작업에 드는 시간과 비용을 줄일 수 있게 됐다.

19일 게임업계에 따르면 국내 게임사들은 AI 번역 기술을 활용해 해외 출시 과정에서 발생하는 번역과 검수 부담을 줄이고 있다. 기존 번역 자료와 게임별 용어집을 AI가 참조해 일관된 표현을 생성하는 기술이 발전하면서 전문 번역업체 중심의 현지화 방식에도 변화가 나타나고 있다.

AI 이미지. [사진=챗GPT]

◆ 세계관·캐릭터까지 고려해야 하는 게임 번역…AI로 효율 높인다

게임 번역은 일반적인 문서 번역과 달리 작품의 세계관과 캐릭터 특성까지 고려해야 하는 작업이다. 스킬이나 아이템 이름에는 일상적으로 사용하지 않는 용어가 자주 등장하고, 같은 단어라도 어떤 표현으로 옮기느냐에 따라 이용자가 받아들이는 의미와 분위기가 달라질 수 있기 때문이다.

대표적인 사례가 블리자드의 '워크래프트' 시리즈에 등장하는 검 '프로스트모운(Frostmourne)'이다. 국내에서는 이를 '서리한'으로 번역해 원작의 분위기를 살렸다. '파이어볼(Fireball)' 역시 '화염구'와 '불덩이' 등 표현에 따라 느낌이 달라진다. 단순히 단어의 뜻을 옮기는 것을 넘어 게임 특유의 세계관과 분위기를 유지하는 것이 중요한 셈이다.

이처럼 복잡한 게임 번역 과정에서 AI는 반복 작업을 줄이는 역할을 하고 있다. 기존에는 번역업체에 게임 설정과 용어집을 별도로 전달하고 결과물을 일일이 검수해야 했다. 최근에는 AI가 기존 번역 자료와 고유 용어집을 참고해 표현의 일관성을 높이고, 번역 오류를 자동으로 검사하는 기술까지 개발되고 있다.

게임업계에서는 AI 활용이 이미 보편화됐다는 평가도 나온다. 한 게임업계 관계자는 "AI 활용은 이제 업계에서 보편적"이라며 "2023년 이후로 회사에서 출시한 게임은 모두 AI를 활용했다"고 밝혔다.

블리자드 엔터테인먼트의 '월드 오브 워크래프트'에 등장하는 리치왕을 재현한 피규어. 리치왕이 들고 있는 검 '프로스트모운(Frostmourne)'은 한국어로 '서리한'이라는 이름을 얻었다. [사진=블리자드 엔터테인먼트]

◆ 넷마블, 32개 언어 번역 지원…AI로 현지화 검수까지 자동화

국내에서는 넷마블이 자체 AI를 활용한 현지화 기술 개발에 나서고 있다. 넷마블은 다년간 축적한 다국어 번역 자료를 바탕으로 AI 번역 품질을 지속적으로 높이고 있으며, 전 임직원이 사용할 수 있는 번역 및 원문 교정 AI '마블AI'도 내부적으로 운영하고 있다.

넷마블의 AI 번역 기술은 현재 32개 언어를 지원한다. 회사는 텍스트 번역뿐 아니라 AI 보이스 기술을 개발해 지원 언어를 확대하고 있으며, 글로벌 이용자와 신속하게 소통하기 위한 AI 에이전트 기술 개발도 진행 중이다.

넷마블은 번역 결과가 게임에 제대로 적용됐는지 확인하는 검수 작업도 AI로 자동화할 계획이다. 이를 위해 게임 내 번역과 현지화 작업의 오류를 찾아내는 AI 에이전트를 개발하고 있다.

구체적인 개발 계획은 지난 5월 공시한 올해 1분기 분기보고서에도 담겼다. 넷마블은 '로컬라이제이션 에이전트'를 연구개발 과제로 제시하고 번역문 생성뿐 아니라 용어와 말투의 일관성, 사용이 금지된 표현, 문장 형식 등을 자동으로 검증하는 기술을 개발하고 있다. 회사는 이를 통해 기존 수작업 중심의 현지화에 걸리는 시간을 크게 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

AI 활용은 국내 게임업계 전반에서도 빠르게 확산하고 있다. 한국콘텐츠진흥원의 '2025년 4분기 및 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서'에 따르면 국내 게임 분야의 생성형 AI 활용률은 70.0%로 콘텐츠산업 가운데 가장 높았다.

다만 AI가 전문 번역가의 역할을 완전히 대체하기는 어렵다는 지적도 나온다. 캐릭터 특유의 말투와 문화적 맥락, 세계관에 따른 미묘한 표현 차이 등은 여전히 사람의 판단과 검수가 필요한 영역이기 때문이다.

이에 따라 AI와 전문 번역가가 역할을 분담하는 방식이 새로운 현지화 대안으로 주목받고 있다. AI가 초벌 번역과 용어 검증 등 반복 작업을 처리하고 전문 번역가가 최종 완성도를 높이는 방식이다. 업계에서는 이러한 협업이 확대될수록 게임의 번역 품질을 유지하면서도 해외 출시를 준비하는 데 필요한 시간과 비용을 줄일 수 있을 것으로 보고 있다.

flurry327@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이형일 "반도체 호황에 올해 성장률 3% 중반" [방콕(태국)=뉴스핌] 오종원 기자 = 반도체 호황에 힘입은 수출·설비투자 확대가 올해 한국 경제의 성장률을 3% 중반까지 끌어올릴 수 있다는 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관의 진단이 나왔다. 이 부총리는 설비투자 확대가 생산성 향상으로 이어지면서 잠재성장률도 하락 추세에서 벗어나 반등할 시점이 가까워졌다고 봤다. 19일 재경부에 따르면 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 열고 이 같은 견해를 밝혔다. ◆ 수출·설비투자 호조..."잠재성장률 반등 임박" 이 부총리는 3분기 국내총생산(GDP) 공식 통계 발표를 앞두고 수출과 설비투자가 양호한 흐름을 보이고 있다는 점에 주목했다. 상반기에 이어 3분기에도 성장세가 뒷받침되면 연간 성장률이 예상보다 높아질 수 있다는 판단이다. 이 부총리는 지난 16일(현지시간) 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 찾은 태국 방콕 퀸시리낏 컨벤션센터(QSNCC)에서 한국 동행기자단 간담회를 진행하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com 그는 올해 성장률이 IMF 전망치인 3.3%를 웃돌 것으로 예상하면서 "남은 기간 대외적인 새로운 이벤트가 발생해 큰 영향을 주는 게 아니라면 3% 중반도 가능할 수 있겠다"고 말했다. '3% 중반'의 구체적인 범위를 묻는 추가 질문에는 3.4~3.6%를 의미한다고 설명했다. 정부는 앞서 지난 7월 발표한 '하반기 경제성장전략'에서 올해 성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한 바 있다. 잠재성장률에 대해서도 반등 가능성을 제시했다. 반도체 수요에 비해 공급이 부족해 격차를 메우기 위한 투자가 이어지고 있으며, 이 같은 설비투자 호조가 내년에도 지속될 수 있다는 설명이다. 이 부총리는 "최근 성장세나 성장 구성을 보면 잠재성장률이 계속 하락하는 추세를 벗어나 반등할 수 있다고 생각한다"며 "그 시기가 다가오고 있고, 어찌 보면 임박했다고도 생각한다"고 밝혔다. 설비투자 확대가 시차를 두고 생산성을 높여 경제의 기초적인 성장 능력을 끌어올릴 수 있다는 취지다. 다만 구체적인 잠재성장률 수준은 외부 기관의 추계 결과를 지켜봐야 한다고 덧붙였다. 16일(현지시간) 태국 방콕 QSNCC에서 한국 동행기자단 간담회가 진행되는 모습. [사진=재정경제부] 2026.10.19 jongwon3454@newspim.com ◆ 경제전망 연 3회 검토...하반기 성장전략도 변화 예고 정부의 경제전망 발표 방식도 손질할 뜻을 밝혔다. 현재 연말과 이듬해 6월 말~7월 초에 전망을 발표하는 방식을 바꿔, 내년부터 전망 횟수를 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이 부총리는 경제 여건이 빠르게 변하는 상황에서 연 2회 전망이 적절한지 고민하고 있다며 "내년부터는 전망을 좀 더 자주 해야겠다는 생각"이라고 말했다. 구체적으로는 연말에 다음 해 경제전망을 발표한 뒤 해당 연도에 두 차례 수정·보완해 총 세 번 제시하는 방안을 거론했다. 분기별 발표를 뜻하는 것은 아니며, 추가 전망을 언제 내놓을지는 더 검토해야 한다고 설명했다. 이에 따라 하반기 경제성장전략의 구성과 발표 방식도 달라질 수 있다. 연말에는 경제 운용 방향과 주요 정책과제를 종합적으로 제시하되, 중간 전망에서는 달라진 여건에 맞춰 보완이 필요한 분야의 대책을 마련하겠다는 구상이다. 이 부총리는 "대규모 작업을 한 번 더 하기보다는 경제전망을 좀 더 정확하게 하고, 추가적인 보완이 필요한 부분에 대응방안을 내는 쪽이 바뀐 현실에 맞는 것 같다"고 설명했다. 이어 "지금 생각이 연말까지 그대로 가면 '하반기'라는 이름의 경제성장전략은 내년에는 보기 어렵지 않을까 생각한다"고 덧붙였다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-19 10:00
사진
李 지지율 37.3%…강력범죄·민생 강조, 3주만에 반등 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지도가 3주 만에 올라 37.3%로 집계됐다는 여론조사가 19일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 12∼16일 전국 18세 이상 2520명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 2.1%포인트(p) 오른 37.3%였다. 부정 평가는 전주 대비 1.0%p 내린 60.4%, '잘 모름'은 2.3%였다. 이재명 대통령이 17일 오후 부산광역시 아시아드주경기장에서 열린 106회 전국체육대회 개회식에서 인사하고 있다. [사진=대통령실] 지지율 반등은 인천 흉기 난동 사건 이후 이 대통령이 주문한 강력범죄 특단 대책과 주거와 일자리·금융 등 민생 정책 강조가 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됐다. 다만 리얼미터는 "주 후반 증시 급락으로 금융 시장의 불안감이 확산하면서 지지율이 하락세로 돌아서며 상승 폭을 일부 반납한 것으로 보인다"고 판단했다. 지난 15∼16일 전국 18세 이상 유권자 1005명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 36.2%, 국민의힘은 40.9%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.7%p 올랐고, 국민의힘은 0.4%p 떨어졌다. 리얼미터는 국민의힘 지지도에 대해 "주진우 의원의 '골프 특검법' 추진을 둘러싼 정쟁 논란과 용인갑 재투표 여부를 두고 벌어진 지도부 충돌 등 당내 갈등이 겹치면서 대구·경북과 70대 이상, 보수층 등 전통 지지층의 이탈로 이어져 소폭 하락한 것으로 보인다"고 설명했다. 민주당에 대해 리얼미터는 "북한 지뢰 도발 규탄과 안보 대응 등이 일부 지지 확대로 이어진 데다, 야당 내부 갈등과 정치 공방에 대한 반감이 반영되면서 소폭 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 0.6%p 오른 6.9%를 기록했다. 개혁신당은 1.8%, 진보당은 1.1%다. 기타 정당은 2.2%, 무당층은 11.1%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 2.7%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.7%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-19 08:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동