익산시, 익산역 중심 복합거점 조성 '밑그림'…첨단산업·주거·교통 연계

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기본구상·타당성 조사 용역 입찰 공고…광역교통허브·첨단산단·원도심 재생 추진

하루 이용객 2만명·신규 철도사업 5개 대비…제5산단 국가산단 지정 가능성 모색

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 익산역을 중심으로 광역교통과 주거·상업시설, 첨단산업을 연계한 복합거점 조성에 나서며 미래 도시 발전 전략 마련에 착수했다.

익산시는 익산역 일원을 전북 핵심 복합거점으로 육성하기 위한 '익산역 중심 복합거점 조성 기본구상 및 타당성 조사 용역' 입찰을 공고했다고 16일 밝혔다. 용역 기간은 착수일로부터 1년이다.

익산시가 익산역 중심 미래 도시 대전환 밑그림을 그린다[사진=익산시]2026.10.16 lbs0964@newspim.com

이번 용역은 익산역의 광역 철도망을 기반으로 교통 환승과 원도심 재생, 산업단지 조성을 하나의 종합 발전 전략으로 연결하는 데 목적이 있다.

시는 광역교통허브 구축과 첨단산업단지 조성, 역세권 주거·상업 거점 개발을 중심으로 미래 도시 공간 구상을 구체화할 계획이다.

우선 익산역을 새만금과 전북 광역권을 연결하는 교통 거점으로 육성한다. 익산역은 호남고속선과 호남선, 전라선, 장항선 등 4개 철도망이 교차하는 서남부권 주요 철도 요충지다.

하루 평균 이용객은 2024년 1만8679명에서 지난 9월 기준 2만169명으로 늘어 역사 수용 능력 확대 필요성이 커지고 있다.

전라선 고속화와 새만금항 인입철도, 전북권 광역전철망, 국가식품클러스터 인입선, 전주~김천선 등 신규 철도사업과 KTX·SRT 통합 운영에 따른 수요 변화에도 대비한다.

시는 철도와 버스, 도심항공교통(UAM) 등을 연계하는 복합환승센터의 적정 입지와 규모를 검토해 교통 편의성을 높일 방침이다.

첨단산업단지 조성 방향도 이번 용역의 핵심 과제다. 정부의 반도체 소재·부품·장비 특화단지 정책과 새만금 산업단지 투자 확대, 로봇과 결합한 피지컬 인공지능(AI) 등 산업 환경 변화에 대응하기 위해서다.

시는 기존 바이오식품 중심으로 추진해 온 제5산업단지 계획을 포함해 입지와 유치 업종 등 다양한 대안을 종합적으로 검토할 예정이다. 차세대 첨단산업 유치에 적합한 입지와 전력·용수 공급망을 살피고 기업 수요와 사업 타당성을 분석해 산업단지 조성 방향을 조기에 결정할 계획이다.

익산역 주변 원도심을 활성화하고 주거·상업 기능을 확충하는 방안도 추진한다. 쇠퇴를 겪은 중앙동 등 원도심 상권을 복합환승센터와 연계하고 청년과 첨단산업 종사자를 위한 주거단지와 쇼핑시설, 문화시설, 업무공간 등을 조성해 지역에 활력을 불어넣는다는 구상이다.

특히 첨단기업과 청년 인재 유치를 위해 산업단지와 주거·문화 인프라를 긴밀하게 연결하고 제5산업단지의 국가산업단지 지정 가능성도 모색한다. 식품·바이오 분야는 국가식품클러스터와 연계해 지속적으로 지원할 방침이다.

익산시는 정부의 '5극 3특' 국가균형발전 정책과 연계해 새만금 배후도시로서의 강점을 살리고 사업 타당성과 단계별 추진 계획을 마련할 계획이다. 관계기관 협의와 국가예산 확보에도 선제적으로 나서 사업 실행력을 높일 방침이다.

최정호 익산시장은 "익산역은 하루 2만명 이상이 이용하는 철도 요충지이자 새만금과 전북을 연결하는 전략적 거점"이라며 "철도와 원도심 상권, 주거와 첨단 일자리가 유기적으로 연결되는 미래형 도시 공간을 조성해 익산역 중심의 신성장 시대를 열어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com