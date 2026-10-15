아홉 차웅기, JTBC '아침&' 일일 기상캐스터 출격…아침 깨울 밝은 에너지

AI 핵심 요약beta
- 차웅기가 16일 JTBC ‘아침&’에 출연해 일일 기상캐스터로 나선다
- 차웅기는 전국 날씨와 주요 기상 정보를 전하며 새로운 매력을 선보인다
- 그룹 아홉은 음악·방송 활동과 아시아 투어 등 활발한 행보를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아홉 차웅기가 일일 기상캐스터로 변신해 시청자들과 만난다.
소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 차웅기는 오는 16일 오전 방송되는 JTBC 뉴스 프로그램 '아침&'에 출연해 전국의 날씨와 주요 기상 정보를 전한다.
무대 위에서 에너지 넘치는 퍼포먼스로 존재감을 드러내 온 차웅기는 이번 방송에서 차분하고 진중한 모습으로 새로운 매력을 선보일 예정이다. MC와 라디오 DJ로 활동하며 쌓아온 진행 경험을 바탕으로 안정적인 전달력과 센스 있는 입담을 발휘할 것으로 기대된다.
차웅기가 속한 아홉은 음악과 방송을 넘나들며 활발한 행보를 이어가고 있다. 데뷔 후 각종 시상식에서 총 15개의 트로피를 거머쥐었으며, 첫 아시아 투어도 성공적으로 마쳤다.
최근에는 세 번째 미니앨범 '런 투 유(RUN TO YOU)' 활동을 비롯해 패션위크, 대학 축제, OST 참여 등 다양한 활동으로 팬들과 만나고 있다.
차웅기가 출연하는 JTBC '아침&'은 16일 오전 7시 30분 방송된다.
moonddo00@newspim.com