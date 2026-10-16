농심, 뉴욕 맨해튼서 신라면 40주년 알린다

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심이 뉴욕 맨해튼 플랫아이언 지역에서 열리는 K-스타트업 페스티벌 'KOOM Week 2026'에 참가해 신라면 출시 40주년을 알린다.
농심은 14일부터 18일까지 5일간 '농심관' 부스를 운영하며 신라면의 헤리티지와 글로벌 경쟁력을 소개한다. 신라면을 세계 100여 개국에 판매되는 K라면으로 키운 도전과 혁신의 경험을 스타트업 창업자와 투자자들에게 공유한다는 취지다. 농심은 지난해에 이어 2년 연속 참가했다. 행사장 앞 23번가에서는 뉴욕 외식 브랜드 에브리데일리와 협업한 푸드트럭에서 신라면 돈까스 버거, 짜파게티 떡볶이, 신라면 툼바 떡볶이를 판매한다.
농심 관계자는 "신라면 출시 40주년을 맞아 K브랜드와 K컬처가 한자리에 모이는 뉴욕에서 창업자와 투자자들에게 신라면의 헤리티지를 알릴 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 접점을 통해 글로벌 무대에서 도전과 혁신을 이어가는 농심의 정신을 알려나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com