더블유게임즈, '더블유카지노' 할로윈 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 더블유게임즈는 16일 더블유카지노 할로윈 시즌 업데이트를 진행했다
- 메인 로비를 할로윈 테마로 바꾸고 신규 슬롯을 출시했다
- 원더카드 새 시즌을 열고 연말 콘텐츠로 실적 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더블유게임즈는 대표 소셜카지노 게임 '더블유카지노(DoubleU Casino)'에서 할로윈을 맞아 시즌 업데이트를 진행했다고 16일 밝혔다.
이번 업데이트에서는 게임 내 메인 로비를 할로윈 테마로 변경하고 신규 슬롯 '헌티드 슈가 하이스트(Haunted Sugar Heist)'를 출시했다. 카드 수집형 보상 콘텐츠 '원더카드(Wonder Cards)'의 새 시즌 '스푸키 시즌(Spooky Season)'도 시작했다.
먼저 더블유게임즈는 이용자가 게임에 접속하면 처음 마주하는 메인 로비를 할로윈 테마로 꾸몄다. 시즌에 맞춘 그래픽을 적용해 게임 접속 단계부터 할로윈 관련 콘텐츠를 경험할 수 있도록 했다.
신규 슬롯 '헌티드 슈가 하이스트'는 유령들이 사탕을 훔치는 이야기를 콘셉트로 제작됐다. 다양한 색상의 캔디 심볼과 유령 캐릭터를 활용해 할로윈 분위기를 구현했다.
원더카드의 새 시즌인 '스푸키 시즌'은 앞으로 약 20일간 운영된다. 이용자는 게임 플레이를 통해 할로윈 간식과 의상, 마녀 소품 등을 주제로 한 카드를 획득할 수 있다. 수집한 카드로 테마별 앨범을 완성하면 게임 내 재화를 보상으로 받으며 시즌 전체 카드를 모으면 최종 보상도 지급된다.
2012년 출시된 더블유카지노는 매주 자체 개발한 신규 슬롯을 선보이고 있다. 원더카드와 같은 수집형 콘텐츠를 비롯해 이용자 간 경쟁형 콘텐츠 등 다양한 메타 콘텐츠도 운영하고 있다.
더블유게임즈는 이번 업데이트에서 시즌 테마 슬롯과 메타 콘텐츠를 결합해 이용자의 게임 참여를 유도하고 지속적인 이용을 늘리는 데 초점을 맞췄다.
더블유게임즈 관계자는 "할로윈 업데이트는 신규 슬롯과 메타 콘텐츠, 로비 테마를 하나의 시즌 경험으로 묶어 유저들이 더 풍성하게 즐길 수 있도록 준비했다"며 "10년 이상 쌓아온 슬롯 개발 및 라이브 운영 노하우를 바탕으로 시즌마다 새로운 재미를 꾸준히 전하겠다"고 말했다.
더블유게임즈는 할로윈을 시작으로 추수감사절과 크리스마스 등 연말 시즌에 맞춘 테마 슬롯과 이벤트를 순차적으로 공개할 예정이다. 회사 측은 연말 시즌 콘텐츠를 활용해 4분기 소셜카지노 사업의 실적 확대를 추진한다는 방침이다.
dconnect@newspim.com