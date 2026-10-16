롯데카드, 이유식·기저귀 10% 할인…'아이엔 디지로카' 내달 출시

AI 핵심 요약beta
- 롯데카드는 16일 육아 할인카드 출시를 위한 업무협약을 체결했다.
- 아이엔 디지로카는 이유식·기저귀·가사 서비스 등에 10% 할인한다.
- 카드는 11월 2일부터 신청 가능하며 연회비는 3만원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드가 이유식·기저귀부터 가사 서비스, 육아용품 중고거래까지 육아 관련 할인 혜택을 담은 '아이엔 디지로카' 카드를 다음달 선보인다.
롯데카드는 지난 14일 아이베·베베쿡·청연(청소연구소)·유한킴벌리·번개장터와 '아이엔 디지로카' 출시를 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.
서울 종로구 롯데카드 본사에서 진행된 협약식에는 최문석 롯데카드 제휴사업본부장을 비롯해 박병도 아이베 전략기획실장, 황선빈 다논 뉴트리시아코리아 영업총괄, 노경아 베베쿡 대표이사, 연현주 청연 대표이사, 이승곤 유한킴벌리 e플랫폼본부장, 공유현 번개장터 플랫폼 사업본부장 등이 참석했다.
롯데카드는 육아 가정의 경제적 부담을 덜고 실질적으로 도움이 되는 혜택을 제공하기 위해 이번 협약을 추진했다. 이유식, 기저귀, 가사 서비스, 육아용품 중고거래 등 육아 생활 전반에 걸쳐 전문성과 경쟁력을 갖춘 5개 기업과 제휴해 출산과 육아에 필요한 다양한 혜택을 한 장의 카드에 담았다.
6개사는 이번 협약을 통해 다음달 아이엔 디지로카 카드를 선보이고, 다양한 육아 업종에서 할인 혜택을 제공하는 등 공동 마케팅을 추진할 계획이다.
아이엔 디지로카 카드는 육아 관련 서비스 및 생활 서비스 업종 할인 혜택을 담은 것이 특징이다.
먼저 아이베, 유한킴벌리 직영몰 맘큐, 베베쿡, 청연, 번개장터에서 이용 시 결제금액의 10%를 할인해 준다. 지난달 이용금액이 50만원 이상 100만원 미만이면 월 1만5000원, 100만원 이상이면 월 2만5000원까지 할인받을 수 있다.
생활 서비스 업종에서도 결제금액의 10%를 할인해 준다. 대상은 ▲커피(스타벅스·폴바셋·할리스커피·투썸플레이스) ▲편의점(GS25·CU·세븐일레븐) ▲디지털 구독(넷플릭스·유튜브·왓챠·멜론·지니뮤직·디즈니플러스)이다. 지난달 이용금액이 50만원 이상 100만원 미만이면 월 2000원, 100만원 이상이면 월 4000원까지 할인받을 수 있다.
국내 가맹점에서 5만원 이상 결제하면 2~3개월 무이자 할부 혜택도 이용할 수 있다.
연회비는 국내전용과 해외겸용 모두 3만원이다. 카드 신청은 오는 11월 2일부터 롯데카드 앱과 홈페이지에서 가능하다.
롯데카드 관계자는 "출산과 육아가 우리 사회의 중요한 관심사로 자리 잡은 가운데, 육아 가정의 부담을 덜어주는 데 기업들도 함께 힘을 보태고자 이번 협약을 추진했다"며 "각 분야를 대표하는 기업들이 뜻을 모아 육아에 꼭 필요한 혜택을 한데 모은 만큼, 아이엔 디지로카 카드가 육아 가정의 일상에 실질적인 도움이 되는 필수 카드로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com