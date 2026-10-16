[특징주] TS트릴리온, 2.3조원 천안 AI데이터센터 공동개발 추진에 30%↑

AI 핵심 요약beta
- TS트릴리온은 16일 천안 AI 데이터센터 공동개발에 참여했다.
- 총사업비 2조3000억원 규모로 80MW 전기사용계약을 체결했다.
- 헤어케어 중심에서 AI 인프라로 사업 영역을 확대할 계획이다.
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헤어케어 중심에서 AI 인프라로 사업 영역 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 16일 TS트릴리온이 총사업비 2조3000억원 규모의 천안 인공지능(AI) 데이터센터 공동개발 사업에 참여한다는 소식에 강세다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 44분 기준 TS트릴리온은 전 거래일 대비 30.00% 오른 1261원에 거래되고 있다.
이날 TS트릴리온은 코리아플랜, 민속촌, 자회사 TS CORE와 함께 충남 천안시 동남구 일원에 인공지능(AI) 데이터센터를 공동개발한다고 밝혔다.
이번 사업은 총사업비 2조3000억원 규모로, 건축허가와 개발행위허가를 완료하고 80MW 규모의 전기사용계약을 체결한 상태다. 현재 1단계인 40MW급 데이터센터 착공을 위한 설계와 자금 조달 절차를 진행하고 있다.
TS트릴리온은 공동시행과 전략적 사업관리를 담당하며, 자회사 TS CORE는 전력 인프라와 기계설비, 주요 자재 공급 등에 참여할 예정이다. 회사는 이번 사업을 통해 기존 헤어케어 중심에서 AI 인프라 분야로 사업 영역을 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com